Россию и Норвегию объединило прошлое

В норвежский город Киркенес на Крайнем Севере, недалеко от границы с Россией, в пятницу на празднование 75-летия освобождения этого региона от немецко-фашистских захватчиков приехал не только министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, но и все политическое руководство страны — министр иностранных дел, премьер-министр и король Харальд V. Свидетелем того, как, несмотря на взаимные опасения, тепло встречали за полярным кругом российскую делегацию, стала и корреспондент “Ъ” Галина Дудина.

«Меня не было здесь 75 лет, а встретили здесь как родного»

В маленьком норвежском городке Киркенес министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ожидала целая череда мероприятий. У памятника советскому солдату министр возложил цветы, а на центральной площади к двум часам дня собрались не только местные, но и король Харальд V.

— Здесь, в Киркенесе, мы лучше всего понимаем важность сотрудничества между Норвегией и Россией. Нас объединяет не только граница, но и совместные интересы и вера в будущее,— объявил он с трибуны. Глухие аплодисменты сотен людей в варежках и перчатках сменились песнями в исполнении норвежского детского хора и хора Северного флота РФ и норвежских сухопутных сил.

Нынешние торжества могут оказаться последним юбилеем с участием ветеранов Второй мировой войны. И на последовавшем торжественном обеде от имени премьер-министра двое ветеранов получили памятные правительственные медали — 90-летний ветеран ВМФ Валентин Солдатов и 92-летний Альф Рафаэльсен, местный житель, отец нынешнего мэра муниципалитета Сёр-Варангер (куда входит Киркенес) Рюне Рафаэльсена. «Меня не было здесь 75 лет, а встретили здесь как родного»,— признался на торжественной церемонии Валентин Солдатов. Он ушел на фронт несовершеннолетним — как и Альф Рафаэльсен, один из последних живущих в городе ветеранов военных действий тех времен, вступивший в ополчение в 16 лет, соврав, что совершеннолетний.

«Для нас было очень важно отпраздновать 75-летие, пока живы свидетели,— рассказал “Ъ” его сын, мэр Рафаэльсен.— Мы очень благодарны Красной армии, что она нас освободила». Провинцию Финнмарк немцы оккупировали еще в 1940 году, и только в октябре 1944-го город был освобожден советскими войсками.

На памятнике советскому солдату до сих пор сохранился герб СССР — в отличие от стран Восточной Европы, где со многих памятников военного времени давно снята советская символика. И господин Рафаэльсен уверен, что в Киркенесе ничего подобного не произойдет: «Мы сохраним все как есть, люди были бы недовольны, если бы мы хоть что-то тронули».

Мэра маленького городка нельзя было не спросить о другом выходце из маленького Киркенеса — бывшем офицере норвежской погранслужбы, осужденном в России за шпионаж. Он был задержан в декабре 2017 года в Москве. В ФСБ тогда объявили: Фруде Берг «участвовал в шпионских акциях по сбору сведений, составляющих гостайну, в ущерб обороноспособности РФ». Сам он признал, что несколько раз по поручению двух офицеров норвежской разведки передавал или переправлял по почте контактам в России конверты с деньгами. Предъявленные же ему обвинения в сборе информации о ядерных подводных лодках Северного флота норвежец категорически отрицал. Московская комиссия по помилованию рекомендовала помиловать осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга.

«Я 30 лет занимаюсь русско-норвежским сотрудничеством и впервые познакомился с Фруде Бергом в 1994 году, когда он был погранинспектором, а я организовывал лыжную гонку через территорию России, Финляндии и Норвегии,— рассказал “Ъ” Рюне Рафаэльсен.— И когда его арестовали 5 декабря, на 7 декабря у нас была договоренность встретиться и отметить приближающееся Рождество. Так что для меня это личная трагедия — как и для его семьи».

По приезде в Киркенес к российскому министру с вопросом бросились норвежские журналисты:

— Когда Фруде Берг может вернуться домой?

— В любой момент.

— Как это влияет на двусторонние отношения с Россией?

— Никак.

«Мы полагаем, что этот вопрос будет скоро разрешен,— рассказал “Ъ” норвежский дипломатический источник.— Но на переговорах министров иностранных дел этот вопрос обсуждать не планировалось». Тем не менее по итогам встречи Сергея Лаврова с коллегой Ине Марией Эриксен Сёрейде журналисты вновь спросили у дипломатов про выходца из Киркенеса. «Господин Берг был осужден по статье "Шпионаж",— напомнил Сергей Лавров.— Он подал прошение о помиловании, оно рассматривается. Надеюсь, что это не займет много времени, результат вы узнаете». «Мы очень хотим, чтобы Фруде Берг вернулся домой»,— подтвердила его коллега.

«Самая мирная граница на европейском континенте»

Кроме 75-летия освобождения Киркенеса Сергей Лавров отметил в Норвегии еще одну памятную дату — 70-летие заключения советско-норвежского договора о режиме советско-норвежской границы и урегулировании пограничных конфликтов. Отмечали в Музее приграничья — тут же, в Киркенесе, от которого до границы десяток километров.

«Никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями,— напомнил Сергей Лавров.— Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте».

Впрочем, в представленной тут же в музее книге про приграничные территории атмосфера на границе в 1949 году описывается менее радужно: «Холодная война началась в то время, пока еще была свежа память о Второй мировой войне. Внезапно освободители стали далеким и чужим народом по ту сторону границы. Государственная граница строго охранялась как со стороны Норвегии, так и со стороны Советского Союза…». В апреле 1949 года Норвегия вступила в НАТО.

Накануне нынешней командировки министра стало ясно, что ситуация на границе все-таки не вполне устраивает Москву. Напомним, годом ранее у берегов Норвегии прошли крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). В ходе демонстрационных дней корреспондента “Ъ” тогда заверяли, что учения оборонительные и не направлены против кого-либо, однако Москве они точно пришлись не по вкусу.

«Планы развития вооруженных сил Норвегии имеют очевидную антироссийскую направленность,— говорилось в заявлении МИД РФ, опубликованном на этой неделе.— Рассчитываем, что норвежская сторона представит свои аргументы, объясняющие активные военные приготовления у российских границ».

Отвечая в пятницу на вопрос “Ъ”, был ли он удовлетворен аргументами своей коллеги, Сергей Лавров философски отметил: «Мы знаем, что в ходе человеческой жизни полное удовлетворение недостижимо». «Мы задали некоторые вопросы, связанные с тем, как на территории Норвегии развивается активность НАТО. Нас это тревожит и с точки зрения того, что это наш сосед, и в том плане, что это создает риски милитаризации Арктики, против чего все члены Арктического совета всегда активно выступали»,— сказал министр.

В Осло, в свою очередь, обращают внимание на ситуацию на Украине, милитаризацию российской Арктики и учения ВМФ РФ в северных водах. Но Россия, как пообещал Сергей Лавров, «никогда не планировала и не планирует агрессивного развертывания вооруженных сил где бы то ни было, и уж тем более не на границе с Норвегией».

Галина Дудина, Киркенес