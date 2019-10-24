Кремль не стал комментировать решение Верховного суда по изъятию декларации об амнистии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «традиционно» не будет комментировать решение Верховного суда по поводу использования декларации об амнистии капитала в уголовном деле предпринимателя Валерия Израйлита. Суд не нашел нарушений в действиях сотрудников ФСБ, которые изъяли декларацию у ФНС.

«Мы не можем комментировать решение Верховного суда. Не буду этого делать»,— сказал он, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Амнистия капиталов стартовала в России в 2015 году. президент Владимир Путин обещал, что бизнесменов, которые легализуют имущество в России «не будут таскать по правоохранительным органам». Амнистией воспользовались около 19 тыс. человек.

Господина Израйлита задержали в конце 2016 года, его обвиняют в хищении средств при строительстве терминала в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Для расследования его дела у ФНС изымали спецдекларацию об амнистии капитала. Обвинение при новом рассмотрении уголовного дела не стало включать декларацию в список доказательств по делу. Валерий Израйлит требует, чтобы на сотрудников ФСБ, которые разгласили информацию о его декларации, завели уголовное дело.

Подробнее — в материале “Ъ Санкт-Петербург” «Налоговая декларация выбыла из суда».