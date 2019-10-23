Амнистия капиталов обернулась против бизнеса Что будет дальше с программой легализации имущества в России

Вопреки заверениям президента, Верховный суд оправдал нарушение тайны амнистии капиталов. Решение было принято в рамках разбирательства по делу совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. При этом в 2014 году Владимир Путин обещал, что бизнесменов, которые легализуют имущество в России, не будут «таскать по правоохранительным органам». И даже говоря о деле Израйлита, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал доверять словам Путина и не делать системных выводов из этой ситуации.

Поданную в рамках амнистии капиталов декларацию Израйлита использовала ФСБ для обвинения бизнесмена в незаконном выводе средств. Защита Израйлита попыталась оспорить эти действия. Но Верховный суд не нашел в действиях силовиков нарушений, фактически узаконив такую практику, рассказала “Ъ FM” адвокат Израйлита Виктория Бурковская: «Во-первых, федеральный закон “О добровольном декларировании” в статье №4 однозначно прописал, что спецдекларации не могут использоваться в качестве доказательств в уголовном, гражданском административном процессе, а также налоговом. Во-вторых, должностные лица налоговых органов не могут быть допрошены по обстоятельствам. В-третьих, не могут быть использованы не только спецдекларации, но и любые сведения, в них содержащиеся. Норма закона совершенно однозначна — установлен прямой запрет. Будем продолжать обжаловать решение, заявлять ходатайство об исключении доказательства, обращаться, по всей видимости, в Конституционный суд Российской Федерации.

Мне кажется, что закон сформулирован однозначно, и есть все основания, чтобы он правильно применялся».

Амнистия капиталов стартовала в России в 2015 году. За это время, по данным Минфина, ей воспользовались около 19 тыс. человек. Только за прошлый год предприниматели задекларировали больше €10 млрд. Станет ли решение Верховного суда приговором для программы? Глава «Ассоциации защиты бизнеса» Александр Хуруджи говорит, что противоречие Верховного суда позиции президента — это плохой сигнал для бизнеса. Теперь предпринимателям будет сложнее доверять властям, добавляет он: «Такое решение подрывает доверие к словам президента.

Это очень плохо, потому что он последний оплот для бизнеса. Люди хотят какой-то ясности, и они хотят верить хоть во что-то в текущей непростой для бизнеса ситуации и, естественно, цеплялись за цитаты, надеялись, что возобладает разум. На мой взгляд, в позиции Верховного суда по делу Валерия Израйлита был нарушен закон “Об амнистии капиталов”. Позиция Верховного суда в этой ситуации может очень плохо отразиться на политико-экономических задачах возврата капиталов в страну.Я думаю, что сейчас общая напряженность будет чувствоваться, ее будут пытаться оценить, прежде всего, такие бизнес-объединения, как РСПП, для членов которой эта угроза основная.

Уже был круглый стол по этому поводу, насколько я помню, все беспокоились и надеялись на то, что слова президента будут услышаны, и этот неоднозначный сигнал будет нейтрализован, но это не произошло. Я думаю, будет вырабатываться общая позиция».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал решение Верховного суда «небезупречным и необоснованным». Впрочем, в деле Израйлита ФСБ официально использовала в суде налоговую декларацию, но есть и другая практика, рассказывает партнер юридической фирмы Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Силовикам достаточно один раз увидеть активы, которые указаны в документе, чтобы потом самостоятельно их найти, считает он: «Сама по себе декларация — бумажка как таковая — по большому счету не представляет интереса.

Представляет интерес та информация, которая указана в ней.





Поскольку знание аннулировать невозможно, это и представляет большую проблему, с точки зрения обеспечения гарантий по добровольному декларированию».

В России сейчас идет третий этап амнистии капиталов, который продлится до февраля 2020 года.