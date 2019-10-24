Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года. Ранее предполагалось, что норма будет работать до 2021 года.

Заморозка действует с 2014 года. С этого времени отчисления в накопительную часть переносятся на страховую, за счет этого обеспечиваются пенсии действующим пенсионерам. Минфин ранее называл формальностью продление заморозки на еще один год.

Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР на 2020-2022 годы. В 2020 году дефицит составит 118,4 млрд руб., в 2021 — 28,5 млрд руб., в 2022 ожидается профицит в 18,5 млрд руб. В следующем году социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют на 7%. Страховая пенсия повысится на 6,6%.

О планах по выплатам замороженной части пенсий — в материале “Ъ FM” «Механизм выплат пенсий отправят на пересмотр».