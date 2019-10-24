Минкомсвязь: блокировка Telegram не означает запрет на его использование

Попытки Роскомнадзора блокировать мессенджер Telegram не означают запрета на его использование, полагает заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин. По его мнению, пользоваться мессенджером абсолютно «законно».

«Осуществляются (блокировки.— “Ъ”), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом»,— сказал «РИА Новости» господин Волин.

Несколькими днями ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил об отсутствии запрета на Telegram в России. Господин Песков также добавил, что он активно пользуется мессенджером.

Напомним, с апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер на российской территории. Противостояние Telegram и надзорной службы началось после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Обходя многочисленные блокировки, Telegram быстрее всех мессенджеров в России наращивает аудиторию.

О том, чему блокировка Telegram научила чиновников и пользователей,— в материале “Ъ” «На границах возможного».

Об аудитории мессенджера — в публикации “Ъ” «Пользователи Telegram повзрослели».