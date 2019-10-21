Советник Путина по интернету заявил об отсутствии запрета на Telegram в России

В России не запрещено пользоваться мессенджером Telegram, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. С апреля 2018 года Роскомнадзор блокирует мессенджер на территории РФ. Противостояние Telegram и надзорной службы началось после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

На сессии международного форума «Открытые инновации» в «Сколково» господин Песков заявил, что сейчас Telegram задействован, в частности, в управлении сетевым проектом на базе российских университетов. При этом сам помощник главы государства уточнил, что не пользуется мессенджером.

«Первое, Telegram в России не запрещен. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на (базе) 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Напомним, осенью 2017 года суд оштрафовал мессенджер на 800 тыс. руб., а затем обязал Роскомнадзор заблокировать его на территории России. Ведомство начало ограничивать доступ к нему, однако мессенджеру удается обходить блокировку. Кроме того, Telegram быстрее всех мессенджеров в России наращивает аудиторию. В сентябре глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал, что ведомство разрабатывает новую систему блокировки запрещенного контента и Telegram.

Чему блокировка Telegram научила чиновников и пользователей, читайте в материале “Ъ” «На границах возможного».

Об аудитории заблокированного мессенджера — в публикации “Ъ” «Пользователи Telegram повзрослели».