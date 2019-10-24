Главные новости к утру 24 октября

Строительство метро с 2011 по 2024 год может обойтись бюджету Москвы более чем в 2 трлн руб. На строительство метро город в 2020–2022 годы направит 700 млрд руб.— годом ранее план был на 546 млрд руб. О благоустройстве столицы

Россия поднялась на три строчки в рейтинге Doing Business Всемирного банка (ВБ) — с 31-го на 28-е место. Теперь Россия расположилась между Австрией и Японией, опередив Китай (31-я строчка) и Израиль (35-я).

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной. Запрос на ознакомление с материалами в рамках закона «О свободе информации» подала правозащитная организация American Oversight. О подготовке импичмента

Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS. В нем говорится, что заявка на участие ORSIS в тендере была «без веских оснований отклонена», а сама компания «немотивированно включена в список недобросовестных поставщиков» ВС Армении. О ВТС двух стран

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, предавший огласке методы работы спецслужб США и получивший в итоге убежище в России, рассказал, что оказался в ловушке. «Я был на пути в Латинскую Америку, когда правительство США отменило мой паспорт, таким образом я оказался в ловушке»,— заявил он.

О разоблачениях

Чем известен Эдвард Сноуден Читать далее

Персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. Один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 года до недавнего времени.

Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим «Сирийскими демократическими силами» Мазлумом Абдо. Глава военного ведомства заявил, что Россия намерена увеличить число подразделений военной полиции на границе Сирии и Турции и расширить маршруты патрулирования. О соглашении России и Турции

О предстоящих 24 октября событиях — в анонсе “Ъ”.