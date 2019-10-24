Строительство метро с 2011 по 2024 год может обойтись Москве в 2 трлн рублей

Строительство метро с 2011 по 2024 год может обойтись бюджету Москвы более чем в 2 трлн руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на Адресную инвестиционную программу (АИП). На строительство метро город в 2020–2022 годы направит 700 млрд руб. — годом ранее план был на 546 млрд руб.

С 2011 года по начало 2019 года Москва вложила в развитие метро около 855 млрд руб. До конца года будет освоено еще 176 млрд руб., к 2023 году остаток лимита бюджетных обязательств составит 331 млрд руб.

При утверждении программы метро в 2012 году ее стоимость оценивалась в 900 млрд руб. Она несколько раз пересматривалась, в АИП на 2015–2018 годы она стоила 1,3 трлн руб., теперь — в 2,2 раза больше, чем вначале.

В 2014 году мэр Москвы Сергей Собянин продлил программу развития транспорта Москвы до 2020 года, добавив 2,2 трлн руб. к ранее запланированным расходам. Тогда итоговым объемом финансирования программы назывались 4,4 трлн руб.