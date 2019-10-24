Главные анонсы 24 октября

В Сочи продолжится форум «Россия — Африка». Президент России Владимир Путин на полях саммита проведет двусторонние встречи с президентом Алжира Абделькадером Бенсалахом, президентом Анголы Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу, президентом Кении Ухуру Кениаттой, президентом Руанды Полем Кагаме и президентом Гвинеи Альфой Конде. О первом дне форума

Крупнейшие российские проекты в Африке Читать далее

Пройдет пленарное заседание Государственной думы. Запланировано первое чтение пакета законопроектов о федеральном бюджете на 2020 год. Накануне депутаты проголосовали в первом чтении за бюджет на ближайшую трехлетку. Он будет сверстан с незначительным профицитом, несмотря на ожидаемое снижение нефтяных котировок, однако в нем предусмотрено увеличение соцрасходов сразу по нескольким направлениям — в первую очередь на здравоохранение. Подробнее

Среди прочих, Госдума планирует рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко («Единая Россия») в связи с делом об административном правонарушении. Господин Герасименко в июне за рулем своего Lexus сбил мотоциклиста в Москве и якобы покинул место ДТП. Депутат подтвердил факт происшествия, но заявил, что значительных травм никто не получал, а сам он не скрывался с места ДТП. В суд направленно дело по ч.2 ст.12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

В Страсбурге председатель Госдумы Вячеслав Володин примет участие в Европейской конференции спикеров парламентов.

Продолжится рассмотрение дела «Нового величия» в Люблинском суде Москвы. Участников «Нового величия» обвиняют в организации и участии в экстремистской организации. Следствие утверждает, что они хотели совершить госпереворот. В марте 2018 года по этому обвинению задержали десять человек. Они утверждают, что провокатором и автором устава организации стал сотрудник спецслужб. На прошлой неделе двое обвиняемых вскрыли себе вены в суде. Как сообщили СМИ, накануне заседания участник движения Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста, уехал из страны и попросил политического убежища на Украине. Подробнее о рассмотрении дела

Что нужно знать о деле «Нового величия» Читать далее

В Москве суд рассмотрит иск о восстановлении на работе одного из полицейских, уволенных после дела журналиста Ивана Голунова, Максима Уметбаева. В начале октября Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности бывшему сотруднику УВД по Западному округу столицы Роману Феофанову, который также был уволен за участие в вызвавшем резонанс задержании журналиста Ивана Голунова. Экс-полицейский, как и двое его коллег, полагал, что его выгнали со службы незаконно, но суд посчитал иначе. Подробнее

В Брюсселе начнется заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны стран—членов НАТО.

В США представитель Пентагона Лора Купер даст показания в Конгрессе США в рамках дела об импичменте президенту Дональду Трампу. Накануне противники господина Трампа получили новые аргументы в пользу импичмента. Временный поверенный в делах США на Украине Билл Тейлор дал показания в Конгрессе. Он заявил, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против политического конкурента президента Трампа Джо Байдена. Правда, открыто о возможности приостановки военной помощи, по словам господина Тейлора, заявила женщина, лица которой он так и не увидел. Подробнее

Что нужно знать об импичменте Трампу Читать далее

Фильм «Побег из Шоушенка», которому в этом году исполняется 25 лет, впервые выходит в прокат в России. Лента Фрэнка Дарабонта получила семь номинаций на «Оскар», но ни одной награды ей не досталось. Впоследствии фильм Дарабонта получил другое признание — с 2008 года он уверенно занимает первое место в рейтинге лучших фильмов сервиса IMDb. Почему появился тренд на возвращение классики в кинотеатры

Состоятся матчи третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы. В 19:55 в Москве пройдет матч ЦСКА—«Ференцварош». В 22:00 по московскому времени в Трабзоне (Турция) сыграют местный «Трабзонспор» и «Краснодар». Оба матча транслирует телеканал «Матч ТВ».