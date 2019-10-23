Депутаты иркутского заксобрания увеличили оклады областных чиновников

Депутаты заксобрания Иркутской области на сессии в среду, 23 октября, приняли поправки к закону «О государственных должностях в Иркутской области», повысив оклады областных чиновников на 20%. Как сообщил полномочный представитель губернатора в заксобрании региона Роман Буянов, кроме того, к окладам членов областного правительства возвращается десятипроцентная надбавка, отмененная в 2016 году по инициативе губернатора Сергея Левченко в связи с тяжелой финансовой ситуацией в регионе.

«Решение продиктовывается тем, что повышение окладов не производилось с 2012 года. А с 2016 года зарплата в бюджетной сфере Иркутской области увеличилась на 60%»,— сказал господин Буянов. В частности, у главы региона должностной оклад вырастет до 27,2 тыс. руб. Для исполнения закона в 2019 году в бюджете региона дополнительно потребуется предусмотреть 15 млн руб. Увеличение коснется 83 госдолжностей. Кроме 29 членов областного правительства это 25 сотрудников избирательной системы, 19 — заксобрания, шесть — контрольно-счетной палаты и три омбудсмена. «Одновременно губернатором будет подписан указ о повышении должностных окладов государственных служащих всех органов государственной власти. Численно это почти 5 тыс. человек»,— сообщил господин Буянов.

Информация о том, что в Иркутской области грядет масштабное повышение окладов чиновников, появилась в начале октября и вызвала широкий резонанс. Сначала в публичном пространстве обсуждалось 44-процентное увеличение оклада губернатора. Позже пресс-служба правительства региона сообщила, что речь идет лишь о 20-процентном повышении, которое связано с тем, чтобы увеличить оклады госслужащих, размер которых напрямую зависит от губернаторского оклада. Решение было принято в связи с тем, что за четыре года доходная часть бюджета Иркутской области выросла на 88%. Сам господин Левченко заявил, что большую часть своей зарплаты отдает благотворительным организациям. По итогам 2018 года он задекларировал доход в 5,5 млн руб.

За повышение окладов чиновников на сессии проголосовали 24 депутата, 16 были против. Законопроект поддержала фракция КПРФ. «Он органично ложится в общую канву. Доходы бюджета растут, и это объективная информация, тут не поспоришь»,— заявил коммунист Сергей Бренюк. Против голосовали единороссы, указав, что денег не хватает на зарплаты врачей и учителей.

Екатерина Еременко, Иркутск