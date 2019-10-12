Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что решил повысить себе зарплату для того, чтобы была возможность увеличить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций (они зависят от оклада губернатора). По его словам, уровень зарплат остается достаточно низким, при том что объем работ значительно увеличился из-за паводков. Губернатор отметил, что «люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов», но получали по 30 тыс. руб.

«А заработная плата у них зависит от зарплаты губернатора <...> в процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа»,— сообщил господин Левченко РБК и заявил, что большую часть зарплаты отдаст на благотворительность.

Напомним, иркутский губернатор намерен повысить себе зарплату почти на 45% с октября 2019 года: с 18,8 тыс. руб. до 27,2 тыс. руб. Изменить заработную плату также предлагается заместителям губернатора, председателю законодательного собрания и разным уполномоченным региона. Всего 74 — госслужащим. Из бюджета могут направить 32 млн руб. в 2019 году, а в 2020 году — 128 млн руб.