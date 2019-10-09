Иркутский губернатор предложил увеличить себе зарплату с 19 тыс. до 27 тыс. руб.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко разработал законопроект об увеличении своей заработный платы на 44% с октября 2019 года — с 18,8 тыс. руб. до 27,2 тыс. руб. Текст документа опубликован на сайте законодательного собрания Иркутской области.

«Указанный размер сложился из следующего: размер, который был установлен до сокращения на 10% в 2016 году, с учетом индексации должностных окладов лиц, замещающих государственные должности Иркутской области на 4% в 2018 и 2019 годах и повышения с 01.10.2019 на 20%»,— говорится в пояснительной записке.

Изменить заработную плату также предлагается заместителям губернатора, председателю Законодательного Собрания и разным уполномоченным региона, всего 74 госслужащим. Из бюджета на это планируется выделить 32 млн руб. в 2019 году, в 2020 году — 128 млн руб.