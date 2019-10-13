Правительство Иркутской области объяснило повышение зарплаты губернатора ростом бюджета

Повышение зарплаты губернатора Иркутской области стало возможным, так как выросла доходная часть бюджета региона в 2015–2019 годах, заявил глава пресс-службы правительства региона Павел Добродеев.

«Доходная часть бюджета у нас выросла на 88% за четыре года, с 2015 по 2019 год, мы об этом уже неоднократно говорили. Зарплату госслужащим не повышали с 2012 года. Во многом благодаря этому удалось повысить заработную плату»,— сказал господин Добродеев (цитата по ТАСС).

По его словам, заработную плату повысят не только тем, кто работает в исполнительной власти.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что решил повысить себе зарплату, чтобы была возможность увеличить зарплаты сотрудникам бюджетных организаций (они зависят от оклада губернатора).

По его словам, уровень выплат остается достаточно низким, при том что объем работ значительно увеличился из-за паводков. Губернатор отметил, что «люди приехали в командировки, работали без выходных по 12 часов», но получали по 30 тыс. руб.

Напомним, иркутский губернатор намерен повысить себе зарплату до 27,2 тыс. руб. Кроме того, увеличить размер оплаты труда планируют 74 госслужащим. Из бюджета на это могут направить 32 млн руб. в 2019 году, а в 2020 году — 128 млн руб. Общая сумма доходов региона в 2019 году составит около 196,4 млрд руб.