Эксперимент с самозанятыми распространят на 13 новых регионов с 2020 года

С начала 2020 года эксперимент со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется распространить на 13 новых регионов России, сообщил министр финансов Антон Силуанов в эфире «Первого канала». Со второй половины года планируется включить в налоговый режим все субъекты, добавил он. По его словам, для этого налоговой нужно «создать специальный продукт, который бы видел хитрых предпринимателей, которые пользовались бы этим режимом для оптимизации налогообложения».

Специальный налоговый режим для самозанятых с января 2019 года запустили в качестве эксперимента в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Граждане, которые оказывают услуги физлицам, должны платить по 4% от дохода. Те, кто работает с юрлицами,— по 6%. Правительство ожидает, что до конца 2024 года официальный статус самозанятых получит 2,4 млн граждан.

Напомним, в июне “Ъ” сообщал о намерении Минфина внести в правительство предложение по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых за счет регионов с высоким уровнем работников в неформальном секторе экономики. Речь шла о 13 территориях, в числе которых — Чечня, Дагестан, Крым.

Подробности — в публикации “Ъ” «Самозанятых выведут из самой тени».