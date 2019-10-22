Британский парламент проголосовал против сделки Джонсона с ЕС

Палата общин Великобритании проголосовала против рассмотрения сделки премьер-министра Бориса Джонсона с Евросоюзом в трехдневный срок. За несколько часов до голосования глава правительства заявил, что если Палата общин не поддержит предложенный правительством план по выходу из ЕС, законопроект будет снят с рассмотрения и будут инициированы досрочные парламентские выборы.

Господин Джонсон хотел, чтобы 115-страничный документ соглашения с ЕС был рассмотрен депутатами и принят за три дня. По мнению оппонентов премьер-министра, этого времени слишком мало для полноценного обсуждения законопроекта.

Большинством Палата общин отклонила рассмотрение соглашения в течение ближайших трех дней (322 против 308). При этом ранее депутаты поддержали документ во втором чтении (329 против 299), дав принципиальное согласие на сделку с ЕС.

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«Так или иначе, мы покинем ЕС с этой сделкой, на которую парламент только что дал свое согласие»,— прокомментировал итоги голосования господин Джонсон, выступая перед парламентариями. Он также отметил, что приостановит рассмотрение законопроекта до тех пор, пока ЕС не заявит «о своих намерениях» относительно сложившейся ситуации.

О том, как прошение в ЕС станет предметом судебного разбирательства,— в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».

О чем договорились Лондон и Брюссель — в материале “Ъ” «Борис Джонсон нашел выход через таможню».