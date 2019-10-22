Джонсон пообещал досрочные выборы в случае отказа парламента голосовать за сделку с ЕС

Если Палата общин не поддержит предложенный правительством план по выходу из Евросоюза, законопроект будет снят с рассмотрения и будут инициированы досрочные парламентские выборы, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время дебатов в парламенте.

«Я ни за что не позволю этому тянуться месяцами. Если парламент откажется утвердить план по "Брекситу" и поступит по-своему, отложив все до января, ни при каких обстоятельствах правительство не будет с этим мириться. С большим сожалением придется снять законопроект с рассмотрения, и нам придется проводить всеобщие выборы»,— заявил парламентариям глава правительства.

Сегодня вечером в Палате общин должно состояться голосование по новому законопроекту о выходе страны из ЕС, представленному правительством. Если проект будет одобрен, Великобритания сможет покинуть Евросоюз 31 октября.

Напомним, несколькими днями ранее Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брексита» на три месяца. В соответствии с решением Борис Джонсон должен был отправить в ЕС письмо с просьбой о новой отсрочке. При этом премьер-министр, выступающий за скорейший выход из ЕС даже без заключения сделки, не подписал направленное письмо.

О том, как прошение в ЕС станет предметом судебного разбирательства,— в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».

О чем договорились Лондон и Брюссель — в материале “Ъ” «Борис Джонсон нашел выход через таможню».