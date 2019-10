Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брексита»

Члены Палаты общин британского парламента приняли поправку об отсрочке выхода страны из состава Евросоюза на три месяца. Однако, премьер-министр Борис Джонсон все еще намерен вывести Великобританию из ЕС до 31 октября.

Поправка была вынесена на голосование Оливером Летвином. Он хотел отложить выход Соединенного Королевства из ЕС вне зависимости от того, удастся ли Лондону и Брюсселю согласовать условия «Брексита». В поддержку его инициативы проголосовали — 322 депутатов, против — 306. После оглашения итогов голосования представители Консервативной партии почти в полном составе покинули зал заседаний Палаты общин.

После оглашенного результата премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что «возможность получить полноценное голосование упущена». Он добавил, что парламентарии, поддерживающие поправку Летвина, не «пугают и не смущают его», и что он не будет вести переговоры с ЕС об отсрочке «Брексита». По словам господина Джонсона, на следующей неделе правительство представит проект закона, необходимый для выхода страны из ЕС.

Лидер лейбористов Джереми Корбин приветствовал результаты голосования, заявив, что премьер-министр «должен соблюдать закон» и попросить ЕС об отсрочке «Брексита». Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил, что в случае, если премьер-министр не попросит ЕС об отсрочке, его ждет суд.

Как передает BBC, обсуждение новой сделки по «Брексит» длилось в Палате общин около пяти часов. Голосование по самой сделке сегодня не состоится. Парламентарии будут ждать на следующей неделе законопроект от правительства относительно условий соглашения, которое будет также вынесено на голосование.

В соцсетях начали появляться видео, на которых британцы радуются принятой отсрочке.

Cheering from 1 million people on the streets of London as the Letwin amendment passes. It’s time for a #PeoplesVote! ?? #peoplesmarch #VoteTheDealDown pic.twitter.com/m1SRJzQ1j3