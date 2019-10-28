Прикуп из Сочи

Результаты шестичасовой встречи президентов Путина и Эрдогана в Сочи, завершившейся сенсационным соглашением, анализируются в Иерусалиме тщательно и с пристрастием.

Владимир Бейдер, Иерусалим

Вообще происходящее в Курдистане — всех его частях, особенно иракской и сирийской — вызывает в Израиле не праздный интерес. Есть тому целый ряд причин, причем разного рода: практических, то есть геополитических, и моральных, исторических. Поскольку первые более или менее понятны и очевидны, о них — походя и позже. Вторые известны меньше и требуют разъяснений.

Солидарность обделенных

Евреи, сами в течение двух тысяч лет лишенные собственной государственности и добивавшиеся ее в тяжелой продолжительной борьбе, с естественным сочувствием относятся к национальным чаяниям курдов — 40-миллионного народа, разделенного границами разных стран и единственного на Земле обделенного правом на свою страну вопреки всем очевидным предпосылкам.

Израильтяне особо чувствительны к этой несправедливости, поскольку видят в ней не только отражение своей судьбы до 1948 года, но и явное лицемерие мирового сообщества. На их взгляд, гипертрофированная озабоченность всего мира необходимостью создания государства палестинского народа (согласно израильском нарративу — искусственному этническому образованию, придуманному исключительно для противостояния Израилю) на фоне абсолютного равнодушия к нуждам курдов — свидетельство двойных стандартов.

Курды, добиваясь своего права на собственную государственность, уже в новое время во многом повторяли шаги сионистов.

Отчаявшись достичь своих целей мирными средствами — попытками договориться с властями, апелляциями к международному сообществу и сверхдержавам, обратились к силовым методам, включая массовые акции протеста, восстания и террор.

Израиль не только проявлял сочувствие к их борьбе, но в 60–70-е годы оказывал помощь курдскому сопротивлению в Ираке: поставлял оружие, в том числе противовоздушные ракеты, присылал военных советников, создавал тренировочные лагеря для курдских повстанцев. Многие отставники армии и спецслужб сейчас открыто вспоминают свою деятельность на территории иракского Курдистана с ностальгией и симпатией к мужественным и смышленым повстанцам. Во время первой Войны в Заливе, когда Саддам обстреливал «Скадами» города Израиля, курды помогали израильскому спецназу в Ираке обнаруживать пусковые установки ракет. Так что помощь оказалась не односторонней. А уже в наше время курды, сами того не подозревая, проверили один из путей сионистов начала прошлого века для создания государства. И доказали на собственном примере его тупиковость.

Поясним. Во время Первой мировой войны лидеры сионистов Петр Рутенберг, Владимир Жаботинский и георгиевский кавалер Иосиф Трумпельдор выдвинули идею создания из числа в основном выходцев из России еврейских боевых частей в составе британской армии. По их мысли, если евреи сами, своими руками, своей кровью, хотя и при помощи англичан, освободят Палестину от турок, этот вклад в победу Антанты заставит мировые державы в знак благодарности отдать им завоеванную землю для создания еврейского государства. Осуществить идею в полной мере не удалось. Британцы долго сопротивлялись созданию еврейских боевых частей. Только в августе 1917-го «Еврейский легион» был создан, на палестинский фронт его послали только в июне 1918-го, и, хотя еврейские солдаты воевали храбро, решающей роли в освобождении Святой земли они не сыграли. Так что формального повода отдавать им ее в награду не было. А если бы был?

Это и проверили курдские ополченцы уже в наши дни. Они стали главной военной силой в разгроме формирований ИГ (запрещено в России) на северо-востоке Сирии, освобождении от головорезов «халифата» ключевых городов, включая его «столицу» Ракку, поставили под ружье всех, включая женщин, сражались мужественно и умело, понесли немалые потери. Американцы, формально контролирующие этот регион, помогали им только разведкой, спецназом и авиацией. Какой оказалась благодарность «большого брата»? После разговора с Эрдоганом Трамп объявил о… выводе войск США из сирийского Курдистана.

Этот весьма ограниченный контингент — всего две тысячи солдат — не имел военного значения. Однако наличие американцев служило помехой Эрдогану для намеченной им операции по зачистке региона от курдских войск. А в конечном итоге и от курдов. Трамп развязал турецкому султану руки.

Трамп: племенные войны — для племен

В Израиле относятся к американскому президенту гораздо лучше, чем на родине. Но этот его шаг произвел огромное разочарование и шок. Его восприняли как предательство. Не только курдов. Израильтяне (а может, и евреи вообще — мне уже трудно почувствовать разницу) все происходящее примеривают на себя. Такое вероломное кидалово своих боевых союзников стало тревожным симптомом. Если он так поступил с курдами сразу после того, как отпала прямая нужда в них, как он поступит в схожей ситуации с нами?

«Да какие они союзники,— возразил Трамп (не израильтянам, конечно, а своим домашним критикам — конгрессменам-демократам).— Союзниками их сделал Обама. США не намерены вечно участвовать в племенных войнах, которые никогда не кончатся».

Его мотивы понятны и, с его же точки зрения, оправданы. Основной избиратель Трампа голосовал за него, откликнувшись на лозунг «Америка — прежде всего!». Американскому обывателю трудно понять, что делают американские солдаты за тридевять земель, где ближневосточные отморозки выясняют отношения между собой принятыми у них методами. Платить за это своими налогами и цинковыми гробами под звездно-полосатым флагом ни у кого нет желания. А предвыборная кампания уже фактически началась, и в ней будут проверять прежние предвыборные обещания, среди которых — вывод США из ненужных войн.

Трамп обязался вернуть солдат домой с Ближнего Востока живыми — вот он это и делает. Не все в его команде согласны с таким стремлением. Недавняя отставка главного в ней ястреба — советника по национальной безопасности Джона Болтона — явное тому свидетельство. Но голосовать будут за Трампа — по делам его,— а не за Болтона.

В Израиле, где назревает своя предвыборная кампания, уже третья подряд с перерывами на все еще неудачные попытки сформировать правительство, не хотят учитывать эти обстоятельства, актуальные для американского друга. Звучат призывы самим оказать помощь курдам, и никакие увещевания, что негоже маленькой стране, имеющей свои проблемы и угрозы, вмешиваться в чужие дела, не убеждают. Бросил курдов — бросит нас.

Особенно обижает, что Трамп пошел на поводу у Эрдогана, исключительно враждебно относящегося к еврейскому государству. Легкая победа над курдами усилит его и раззадорит аппетит, чтобы вредить Израилю.

Эрдоган: чистая зачистка

Но и у Эрдогана есть свои понятные мотивы. В Турции живут около 20 млн курдов, и это отнюдь не лояльное к нему население. Их стремление к национальному самоопределению не меньшее, чем у иракских и сирийских соплеменников. Сирийские, сформировав в ходе боев сначала с режимом Асада, а потом и с ИГ большую и боеспособную армию, почти добились фактической независимости. Их анклав находится рядом с курдским анклавом в Турции. Это путь к осуществлению кошмара всех турецкий правителей, тем более такого авторитарного, как Эрдоган,— соединения курдов разных стран в одно государство не добром, так силой.

План его был — разоружить курдскую армию в Сирии, ликвидировать ее, а вслед за ней — и лишенные вооруженной защиты курдские города и села.

Как убеждены израильские комментаторы, турецкий президент собирался силами подчиненных ему милиций, прежде всего туркоманов, зачистить территорию вдоль обширной границы с Сирией и поселить там протурецких суннитов, в том числе миллионы сирийских беженцев из лагерей в Турции. То есть не только отвести опасность экспорта курдской независимости на территорию своей страны, но и провести «этническую чистку». С предшествующей ей резней — это же Восток, и это головорезы-ополченцы — регулярной армии пачкаться бы не пришлось, достаточно было ею обеспечить прикрытие.

Влезли на дерево

Однако если общественное мнение и даже политический истеблишмент США могли принять решение Трампа увести войска из Сирии, чтобы избежать участия их в конфликте Турции с курдами, создание условий для предстоящей резни ни для кого не приемлемо, включая Трампа.

Именно этим объясняются его решения о введения санкций (правда, не очень болезненных) против высокопоставленных турецких функционеров, обещания разорить Турцию в случае негуманного поведения в Курдистане и заявления о вероятности даже вооруженного вмешательства США в конфликт.

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Израильские американисты сомневались в реальности угроз даже экономической блокады. По их мнению, учитывая масштаб экономических связей США с Турцией, это маловероятно. А уж военное вмешательство вообще выглядит невыполнимым. Что было бы тогда, например, с американскими военными базами в Турции, на которых, как выяснилось, размещено и оружие массового поражения, в частности водородные бомбы? Как это эвакуировать из страны, с которой у тебя военный конфликт?

Возникала ситуация цугцванга. Эрдоган уже начал операцию, и сам слезть с высокого дерева, на которое взобрался, уже не мог. Должен был найтись кто-то, кто мог бы подставить стремянку. Стремянку соорудили в Сочи.

Русская стремянка

Старший исследователь израильского института национальной безопасности, бывший посол Израиля на Украине и в России, а в прошлом — подполковник военной разведки АМАН Цви Маген считает, что встреча Путина с Эрдоганом в черноморской резиденции президента России стала продолжением урегулирования конфликта, а начало его было положено неделей раньше в Анкаре.

Туда приехал на встречу с Эрдоганом вице-президент США Майк Пенс. Он, очевидно, объяснил турецкому президенту, что того ждет при осуществлении его смелых намерений. Так что в Сочи этот крепкий орешек приехал хорошо размятым — до состояния пластилина. И вместо плана Эрдогана возник план Путина — предложение, от которого нельзя отказаться.

Один из самых авторитетных израильских военных обозревателей Рон Бен-Ишая оценивает этот план как win-win situation — во всех случаях выигрышную для всех сторон.

Уже не этническая чистка всего сирийского Курдистана и создание на его территории чего-то вроде турецкого Кипра, а зона безопасности шириной в 32 километра на сирийской территории вдоль границы с Турцией. Границу с ней по сирийскую сторону будут охранять сирийская армия и российская военная милиция.

Выигрыш России — конфликт разрешила она, и она же стала гарантом сохранения урегулирования, если оно состоится.

Можно будет приступить к восстановлению Сирии в мирных условиях, включая, как убеждены израильские комментаторы, разработку нефтяных и фосфатных месторождений.

Выигрыш Асада — сохранение территориальной целостности своей страны, полоска зоны безопасности — не в счет.

Выигрыш Эрдогана — сохранение лица и обеспечение заслона от гипотетического проникновения курдов из Сирии. И добивается он этого без войны с ними, а вояки они хорошие.

Выигрыш курдов — спасение от резни, которая была бы неизбежной. Возвращение под царскую длань ненавистного им Асада — приемлемая цена за жизнь.

В выигрыше даже ИГ — расставшись с идеей халифата «Исламское государство» (запрещено в России) возвращается к обычной террористической деятельности, а схваченные боевики и их семьи, благодаря турецкой операции, разбежались.

В выигрыше и Израиль, хотя о нем речь в соглашении не шла. Его главная головная боль в сирийском конфликте — проникновение Ирана. Иран в плане Путина — не при делах. Израиль был заинтересован в присутствии американских войск на северо-востоке Сирии и курдских военных формирований, потому что они обеспечивали препятствие сухопутному коридору для переправки вооружения и боевиков из Ирана через Ирак в Сирию. Турки бы их пропускали. А сирийцы с русскими, надеются израильтяне,— нет, поскольку и Россия не заинтересована в сохранении присутствия Ирана после завершения войны.

Зеркало для героя

При всей креативной новизне плана Путина израильтяне, впрочем, считают, что идея… заимствована у них. Именно такую зону безопасности создал Израиль в 1985 году в Южном Ливане, выведя свои войска из этой страны после Первой ливанской войны 1982 года. Роль прокси-силы выполняла тогда для Израиля «армия Южного Ливана» — в ивритской аббревиатуре ЦАДАЛ.

Оглядываясь на этот опыт, израильтяне убеждены, что для российских военных формирований «новое состояние» (после переговоров в Сочи) не будет простым: все годы существования зоны безопасности в Южном Ливане там было неспокойно, солдаты ЦАДАЛа со временем заводили деловые отношения с контрабандистами и террористами, а при возникновении вооруженных конфликтов армии Израиля приходилось вмешиваться, гибли солдаты. Кончилось известно чем: в 2000 году миролюбивый премьер Эхуд Барак вывел войска из зоны, бросив ЦАДАЛ на произвол судьбы, как нынче американцы курдов…

Параллель занятная. И она подтверждает старую истину: не всегда есть основания пенять другим, если в шкафу имеется старое зеркало.