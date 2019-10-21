Полисам переписывают параметры

Власти решили отказаться от некоторых параметров новой реформы ОСАГО, пишет “Ъ”. В частности, предлагается оставить территориальный коэффициент и не увеличивать до 2 млн руб. лимит выплат по ущербу жизни и здоровья пострадавших в ДТП. Кроме того, страховщикам сложнее будет персонифицировать полисы для своих клиентов. Власти объясняют изменения заботой о том, чтобы тарифы на ОСАГО не повысились. Как к этому относится бизнес? И будут ли перемены на руку автовладельцам? Разбирался Григорий Колганов.

Старт реформы ОСАГО запланирован на январь будущего года. Согласно задумке, она приведет к либерализации «автогражданки», более рыночному формированию стоимости полиса и, как следствие, уменьшению убытков страховщиков. Но за пару месяцев до старта преобразований Минфин, Центробанк и думский комитет по финансовому рынку собираются убрать из законопроекта несколько чувствительных моментов. Решили не отказываться от территориальных коэффициентов — это когда жители богатых регионов платят больше, и не увеличивать с 500 тыс. руб. до 2 млн выплаты родственникам погибших в аварии. Так удастся избежать подорожания полисов, полагает глава профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков: «Предлагается сохранить региональный коэффициент. Он в основном вызывал вопросы у москвичей, жителей Санкт-Петербурга, поскольку в этих городах водители платят больше. Тем не менее, посчитали, что в регионах страны народ получает низкие доходы, значит, должны и меньше платить за полис ОСАГО. Предлагается также отказаться от повышенной суммы возмещения при причинении вреда жизни и здоровью до 2 млн руб., поскольку некоторые эксперты считают, что это приведет к увеличению тарифа».

О потенциальном росте тарифов ОСАГО сразу на 15% из-за реформы предупреждали ранее эксперты Финансового университета при правительстве. Выгодны ли задуманные властями изменения рядовым автолюбителям? Если да, то лишь отчасти, отмечает президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников: «Территориальные коэффициенты — социальный инструмент, который помогает снизить давление, например, на менее благополучные регионы. С одной стороны, их можно оставлять, но, с другой стороны, можно и исключать: на риск, на размер выплаты это влияет не так существенно.

Что касается отмены увеличение лимита выплат по жизни и здоровью, я считаю, что этого категорически делать нельзя.

Если человек погиб на авиационном транспорте, это 2 млн, а если в ДТП, то почему-то 500 тыс».

Частью реформы остается отмена коэффициента мощности автомобиля — он мог в полтора раза повышать стоимость ОСАГО. Взамен страховщикам расширят тарифный коридор и разрешат учитывать в денежном выражении манеру вождения клиента. В связи с этим эксперты сомневаются, что в следующем году цена полиса останется на прежнем уровне. Не уверен в этом и заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов. Но игроков рынка беспокоит другое: власти отказываются наделять страховщиков правом варьировать тариф для автовладельцев со схожим стажем, классом машины и регионом. В результате компании не смогут готовить индивидуальные предложения для своих клиентов. «Понять, как это отразится на тарифах, без очень серьезных расчетов невозможно. Сказать, что ОСАГО будет идеальным, я не могу. Оно по-прежнему будет у кого-то вызывать острую критику и недовольство страховых компаний, поскольку мы не получаем возможность предложить нашим клиентам адекватные тарифы, которые в полной мере отражали бы индивидуальность каждого из них»,— заявил Иванов.

Правда, независимые эксперты говорят, что эта опция использовалась бы страховщиками для навязывания дополнительных услуг. Например, клиент получает существенную скидку по ОСАГО, если купит еще и полис страхования жизни или имущества. В целом, кажется, до компромисса по реформе «автогражданки» еще далеко, а вот старт ее все ближе. И, похоже, как это часто бывает в России, корректировать задуманное властями будет сама жизнь.

Полис ОСАГО обретает лицо Правительство поддержало введение индивидуальных тарифов ОСАГО: сумма страховки будет зависеть от стиля вождения и количества нарушений. В ближайшее время законопроект рассмотрят в Госдуме. За проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения водителям будут начислять коэффициенты, которые увеличат стоимость полиса. Документ также отменит зависимость цены ОСАГО от мощности автомобиля и региона использования. Читать далее

По данным Российского союза автостраховщиков, с начала года средняя стоимость ОСАГО для граждан составила 5,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го она уменьшилась почти на 4%. А вот средняя выплата превысила 71 тыс., увеличившись на 1%. При этом, как отмечает Центробанк, число жалоб потребителей в первом полугодии снизилось почти в два раза.