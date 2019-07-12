Полис ОСАГО обретает лицо

Правительство поддержало введение индивидуальных тарифов ОСАГО: сумма страховки будет зависеть от стиля вождения и количества нарушений. В ближайшее время законопроект рассмотрят в Госдуме. За проезд на красный свет, выезд на встречную полосу и другие грубые нарушения водителям будут начислять коэффициенты, которые увеличат стоимость полиса. Документ также отменит зависимость цены ОСАГО от мощности автомобиля и региона использования.

Сейчас страховщики используют похожую систему — на стоимость полиса влияет рейтинг водителя, который складывается в том числе из его правонарушений, рассказал заместитель генерального директора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов: «Водители, которые водят слишком лихо, представляют большую угрозу для себя и для других участников движения. При страховании мы наказываем их, понижая класс, их bonus malus становится очень неприятным.

Все это, к сожалению, лишь полумера, потому что какими-то законодательными действиями идеально отрегулировать тарифы нигде в мире не получается.

Нужно прийти в конечном итоге к тому, чтобы страховые компании начали устанавливать тарифы на ОСАГО примерно так же, как на каско, когда аккуратные водители поощряются, а нарушителям выставляются довольно высокие ценники на полисы. Страховщики должны оценивать всю совокупность информации, которую они получают. Стиль вождения здесь является важным, но не единственным элементом, который может повлиять. Страхование строится на статистике уже состоявшихся событий».

Идея рассчитывать страховку персонально эффективна, но останавливаться на этом не стоит, например, нужно страховать ответственность водителя по его правам, а не автомобилю, считает координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел: «Страховка должна иметь в виду конкретного водителя и его права. Если у меня,например, есть десять машин, и какая-то из них попала в аварию, хотя за рулем был не я, то все бонусы и привилегии могут слететь. Поэтому ситуация движется в правильном направлении: надо не останавливаться и персонализировать страховку. Однако одно это нововведение вряд ли как-то уменьшит количество ДТП, но все же человек лишний раз подумает, нарушать или нет».

Между тем, 70% страховщиков считают, что в этом году с рынка уйдут до пяти крупных игроков, следует из опроса компании KPMG. Речь идет, прежде всего, о тех, кто сделал ставку на ОСАГО. В мае рынок покинула восьмая по сборам компания — НАСКО, а в июне Российский союз автостраховщиков прекратил отгружать бланки полисов ОСАГО компаниям «Надежда» и «Стерх».

Ольга Сергиенко