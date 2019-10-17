Число жертв тайфуна Хагибис в Японии возросло до 77 человек

Количество погибших в результате тайфуна Хагибис в Японии увеличилось до 77 человек, сообщает NHK. Еще десять человек считаются пропавшими без вести. На данный момент также известно о 346 пострадавших.

Тайфун обрушился на Японию в конце прошлой недели. В 11 префектурах страны продолжаются спасательные работы. Аэропорты и большинство железнодорожных вокзалов приостанавливали работу, было отменено более 800 внутренних рейсов. 16 российских туристов из-за тайфуна застряли в Токио. На ликвидацию последствий тайфуна Япония выделит $6,5 млн.