Хамелеон в красно-белом

На прошлой неделе было объявлено о назначении новым тренером ФК «Спартак» немца Доменико Тедеско, который стал уже четвертым за последний год наставником команды после ухода с этого поста итальянца Массимо Карреры. Как в Германии отреагировали на переезд «одного из самых перспективных молодых тренеров» в Москву, выяснял «Огонек».

Мария Портнягина, Берлин

Самая народная и титулованная отечественная команда по футболу, похоже, попала в немецкие объятия. И в Германии об этом часто вспоминают: с августа генеральным директором клуба стал русский немец Томас Цорн (он родился в России, но с детства жил в Германии), прежде работавший спортивным агентом (координировал трансферы, а также сборы и товарищеские матчи российских клубов и национальной сборной); в нынешнем сезоне за «Спартак» на правах аренды играет полузащитник дортмундской «Боруссии», экс-игрок сборной Германии и чемпион мира 2014 года Андре Шюррле; а теперь «огерманился» и «интеллектуальный штаб» команды — главным тренером назначен немец с итальянскими корнями Доменико Тедеско.

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В Москву, о чем тоже активно пишут немецкие СМИ, он приехал не один, а с давними коллегами: его помощником в «Спартаке» станет Андреас Хинкель (до последнего момента бывший главным наставником команды «Штутгарт II» из третьей бундеслиги, с Тедеско знаком со времен совместной работы с молодежным составом «Штутгарта»), а тренером вратарей красно-белых назначен Макс Урванчки (с ним Тедеско работал вместе в бытность тренером во второй бундеслиге). Тренерами по физподготовке, правда, остаются россияне. Точнее, русскоговорящие, что отметил сам Тедеско на пресс-конференции, подчеркнув, что рассчитывает на их поддержку в контакте с футболистами.

Сам наставник впервые в карьере будет работать через переводчика (хотя известно, что Тедеско — настоящий полиглот, владеет пятью языками: немецким, итальянским, английским, французским и испанским).

Немецкая пресса сообщала о возможном назначении Тедеско тренером «Спартака» еще в начале октября. А после официального объявления о переходе уже в деталях разбирала его переезд в Москву.

«Бывший тренер "Шальке" Доменико Тедеско, как и ожидалось, станет новым тренером десятикратного чемпиона России по футболу "Спартака",— написала Stuttgarter Zeitung.— Для него большая честь работать в клубе с историей и традициями… Выступая перед российскими журналистами, он сказал, что успел многое обдумать после ухода из "Шальке". Например, что не всегда нужно что-то менять, если это на самом деле хорошо работает. Его цель сейчас — завоевать доверие игроков и больше забивать».

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На сайте авторитетного журнала Spiegel новость о назначении сопровождает ироничный подзаголовок «Из Рура ("Шальке 04" представляет город Гельзенкирхен в Рурской области.— «О») в Россию: Доменико Тедеско будет тренировать "Спартак" (Москва). С именами своих игроков экс-тренер "Шальке" пока не сталкивался, но, по крайней мере, Андре Шюррле не создаст проблем». Издание также замечает, что в Москве Тедеско ожидает «борьба»: «Спартак» выступает в этом сезоне крайне неудачно.

«Через полтора года после того, как Тедеско стал вторым в бундеслиге с "Шальке" и через семь месяцев после ухода из клуба теперь он в Москве в качестве главного тренера "Спартака", российского рекордсмена по числу побед в национальном чемпионате,— пишет Suddetsche Zeitung.— Это один из наиболее необыкновенных путей для тренера, который до сих пор считается одним из самых талантливых в Германии… С точки зрения клуба назначение Тедеско кажется разумным. Генеральный директор Томас Цорн — немец. Он искал тренера, который мог бы сначала стабилизировать команду, но также и развить молодых игроков. Только является ли Москва правильным выбором для молодого тренера из Германии, который хочет сам развиваться?»

По информации Bild, дирекция «Шальке» рада переходу Тедеско в «Спартак», поскольку контракт с немецким клубом завершался лишь в 2022 году, и тренер, по факту не работая, продолжал получать зарплату — около 1 млн евро в год (это было выгоднее клубу, чем платить неустойку за преждевременный разрыв договора).

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Какой «Спартак» достался новому наставнику? Немецкая пресса отмечает и это: за всю историю клуба Тедеско — седьмой по счету тренер-иностранец, а самым успешным признается итальянец Массимо Каррера, занимавший пост главного тренера красно-белых с августа 2016 по октябрь 2018 года. Серия неудачных выступлений в сезоне-2018/19 привела к его отставке, и началась кадровая чехарда: после итальянского тренера сначала исполняющим обязанности был назначен испанец Рауль Рианчо, после него постоянным тренером стал Олег Кононов (после серии поражений в матчах российской премьер-лиги и непопадания команды в еврокубки уволен), затем и. о. главного тренера «Спартака» короткий промежуток был Сергей Кузнецов. И теперь вот назначение Тедеско.

Завершает весь этот дотошный разбор рассказ о «текущем моменте»: «Спартак» занимает 12-ю строчку национального чемпионата (14 очков в 12 играх), пять последних матчей закончились для команды поражением. Получится ли у Тедеско «взбодрить команду»? Этот вопрос заботит и немецких футбольных экспертов тоже. Die Welt, назвавшая назначение Тедеско «новым стартом его карьеры», риторически вопрошает: «Удастся ли ему московская миссия?»

Остается добавить, что иностранного десанта такого размаха, как нынче в «Спартаке», отечественный футбол в своей истории не припомнит. Тем и интереснее будет наблюдать за игрой красно-белых в новом формате. Контракт с Тедеско рассчитан на два сезона — до лета 2021 года.