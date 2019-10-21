Нестандартная карьера

Футбольное резюме тренера лаконично, но впечатляет

Тедеско 34 года, родился в провинциальном городке в Италии, но вырос и получил образование в Германии. В юности пробовал себя на стезе спортивной журналистики, но пошел по другому пути — окончил магистратуру в области управления инновациями и устроился работать в Mercedes. В свободное время играл в любительский футбол, а главное — тренировал детей, благодаря чему был замечен и приглашен в академию «Штутгарта», которую спонсирует автоконцерн. Первое время тренировал воспитанников без специального образования, позднее окончил тренерские курсы в академии Хеннеса Вайсвайлера, где запомнился как прилежный студент. Получив тренерскую лицензию, был приглашен тренировать молодежный состав ФК «Хоффенхайм». Затем стал наставником «Эрцгебирге», находившейся в тот момент на грани вылета из второй бундеслиги. В итоге клуб под его руководством выиграл 6 из 11 матчей, дважды сыграл вничью и остался в дивизионе. После такого успеха Тедеско приметили в бундеслиге.

Летом 2017-го молодой тренер возглавил «Шальке 04». Под его началом клуб впервые за три года вышел в Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Германии. Его тренерские решения не всегда получали одобрение, прежде всего кадровые. Например, Тедеско отказался от работы с капитаном Бенедиктом Хеведесом, отыгравшим за клуб почти 11 лет, выставив его на трансфер (транзитом через «Ювентус» футболист оказался в российском «Локомотиве», а разногласия, по слухам, были вызваны небольшой разницей в возрасте: Хеведес младше Тедеско всего на два года и якобы не принимал нового тренера всерьез).

В тактическом плане Тедеско отличает акцент на линию защиты («Шальке», по оценке футбольных экспертов, в бундеслиге уступала в этом плане лишь «Баварии»). Под его началом команда заметно улучшила показатели в реализации стандартов (штрафных и угловых). Тедеско склонен стремительно менять тактику в зависимости от ситуации на футбольном поле, за что получил прозвища Хамелеон и Жонглер, что, с другой стороны, не гарантирует стабильной игры команде.

Сезон 2018/19 оказался для него в Германии провальным: после пяти поражений в матчах бундеслиги на старте и разгрома в марте 2019-го в игре с «Манчестер Сити» в рамках Лиги чемпионов (7:0) руководство клуба «освободило» Тедеско от должности главного тренера (фанаты, к слову, остались ему в симпатиях верны и даже устроили в его честь перформанс с транспарантом «Danke Domeniko!» — «Спасибо, Доменико!»).