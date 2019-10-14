Доменико Тедеско хочет взбодрить «Спартак»

В понедельник вечером московский «Спартак» официально представил своего нового главного тренера Доменико Тедеско. На пресс-конференции, которая прошла на «Открытие Арене», 34-летний немецкий специалист заявил, что на первых порах его основная цель — «стабилизировать» игру команды, а уже потом можно будет думать о борьбе за высокие позиции. Присутствовавший на презентации генеральный директор «Спартака» Томас Цорн также отметил, что руководство клуба пока не ставило перед Тедеско конкретных задач, в том числе и для того, чтобы снять давление с тренера и игроков.

В понедельник «Спартак» объявил о заключении контракта на срок до 31 мая 2021 года с немецким тренером Доменико Тедеско и представил его. На официальной презентации Тедеско спросили о том, какие цели поставило перед ним руководство клуба. Он сообщил, что встречался как с генеральным директором «Спартака» Томасом Цорном, так и с владельцем команды Леонидом Федуном.

«Они оценивают ситуацию реально. Говорили, что нужно сначала стабилизировать игру, а потом уже думать о высоких позициях. Потенциал у клуба большой, и мы будем стараться реализовать его»,— заявил новый наставник красно-белых.

Томас Цорн, в свою очередь, сказал, что пока рано говорить о целях и задачах, так как новый тренер только приступил к работе. «Доменико нужно еще познакомиться с игроками,— отметил он.— Кроме того, руководство считает, что сейчас нужно снять давление с тренеров и игроков».

На презентации стал известен состав тренерского штаба «Спартака». В него вошли Андреас Хинкель, с которым Тедеско работал в системе «Штутгарта», и тренер вратарей Макс Урванчки из «Эрцгебирге»: его Тедеско возглавлял в 2017 году, после чего ушел на повышение в «Шальке». Из штаба экс-наставника «Спартака» Олега Кононова останется только тренер по физподготовке — серб Владимир Чепзанович.

Что касается футболистов, то, по словам Тедеско, он готов работать с теми, кто есть в его распоряжении. Капитаном команды по-прежнему будет Георгий Джикия. Тедеско признался, что видел игроков только на видео, а по одной тренировке сложно судить об их слабых и сильных сторонах. «Пока некорректно что-то конкретное говорить по составу, тем более что в команде много травм,— подчеркнул немец.— Сейчас нужно просто взбодрить команду. Будем пытаться вернуть игрокам уверенность в своих силах, чтобы они пришли в себя. До зимней паузы постараемся набирать очки в каждом матче. Пока рано говорить о большем».

На данный момент «Спартак» с 14 очками занимает 12-е место в чемпионате России, и всего четыре балла отделяют красно-белых от зоны вылета. В субботу команда проведет первый матч под руководством Доменико Тедеско — дома против «Рубина», который имеет столько же очков и находится на 11-й позиции.

Александр Ильин