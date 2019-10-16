Песков: обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля будет рассматриваться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал ответа, получили ли в Кремле обращение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к Владимиру Путину о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, сообщает ТАСС. «Путин только вернулся из Эмиратов»,— сказал господин Песков. При этом он отметил, что предложение будет рассматриваться, передает «Интерфакс».

Наама Иссахар была приговорена российском судом к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Просьба о помиловании была подана от имени господина Нетаньяху и президента Израиля Реувена Ривлина. Ранее господин Ривлин сообщал, что попросил господина Путина вмешаться в ситуацию. Он отмечал, что госпожа Иссахар хоть и признала «серьезную ошибку», но такой серьезный приговор «может оказать влияние на ее жизнь».

Напомним, израильтянка летела из Дели в Тель-Авив в начале апреля. В транзитной зоне Шереметьево у нее обнаружили 9,5 г гашиша. Защита госпожи Иссахар намерена обжаловать решение Химкинского суда. Источники Haaretz сообщили, что незадолго до оглашения приговора Россия давила на Израиль, предлагая освободить хакера Алексея Буркова, которого задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «За Нааму Иссахар попросил президент Израиля».