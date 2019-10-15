«Газпром» рассказал о принудительном отключении импортной техники через спутник

«Газпром» столкнулся с принудительным отключением через спутники австрийских компрессоров LMF, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника департамента 335 Павла Крылова. Взамен них корпорация планирует закупить мобильные модульные компрессорные станции российского производства.

«У нас уже есть негативный опыт, когда нам дистанционно отключили эти компрессора LMF, и они стоят мертвым грузом, не работают до сих пор, дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились»,— сказал господин Крылов в ответ на предложение казанского предприятия ЗАО НПП «Компрессор» по внедрению мобильной модульной компрессорной станции для перекачки рабочих сред из газопроводов.

Как пояснили агентству в «Газпроме», две мобильные компрессорные станции LMF проходили опытные испытания на объекте дочернего общества компании в 2012 году. «В процессе испытаний оборудование было дистанционно отключено компанией-производителем, потенциальный российский поставщик вернул его себе. Ввиду актуальности применения МКС по инициативе "Газпрома" начались разработки аналогичного отечественного оборудования. К настоящему времени опытный образец изготовлен одним из предприятий в Татарстане»,— пояснили в «Газпроме». Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов добавил, что экономические показатели казанского оборудования выше, чем у зарубежных, и российский образец может быть принят на замену австрийской установке.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко упрекнула нефтяников в том, что в России не наблюдается «снижения зависимости отрасли от поставок импортного оборудования» несмотря на льготы. По мнению госпожи Матвиенко, льготы должны применяться только в том случае, если они дают «реальную отдачу». По данным Минфина, налоговые льготы для нефтегазовых компаний за последние восемь лет выросли более чем в четыре раза. При этом в настоящий момент Минфин планирует увеличить на 30 млрд руб. компенсации нефтяникам за счет налога на ПНГ.

Подробности — в материале “Ъ” «Льготы доберутся на попутном».