Глава РУСАДА заявил о «заговоре» против российского спорта

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы на проверку Всемирному антидопинговому агентству (WADA), было внесено большое количество изменений.

«Этих изменений — тысячи, это все очень серьезно. Нас предали, это какой-то заговор,— сказал господин Ганус ''Интерфаксу''.— Изменения вносились в том числе буквально накануне передачи базы данных в январе 2019 года».

По его словам, это удар не только по репутации российского спорта, но и всей страны. «Наш президент (Владимир Путин.—“Ъ”) говорит о том, чтобы привлекать в спорт как можно больше людей, формировать спортивный резерв, поставил задачу решить вопрос с легкой атлетикой до декабря... И вот эти действия направлены на разрушение этих задач»,— отметил глава РУСАДА.

Юрий Ганус предположил, что данные допинг-проб могли быть подменены в интересах бывших спортсменов, которые сейчас занимают высокие руководящие должности. «Логика такова: Московская лаборатория была под контролем Следственного комитета, он обеспечивал сохранность всего — разве мог простой человек войти в лабораторию? Нет»,— сказал господин Ганус.

Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев сказал в интервью “Ъ FM”, что заявление Юрия Гануса «носит не утвердительный, а довольно вероятностный характер» и это только его предположение. Он отметил, что в 2011–2015 годах господин Ганус не работал в спортивной сфере и поэтому не мог «ничего видеть, контролировать или быть свидетелем каких-то манипуляций».

Напомним, в конце сентября журналист немецкого телеканала ARD сообщил, что Россия подозревается в «манипулировании» данными Московской антидопинговой лаборатории перед их подачей WADA. Позже был официально инициирован вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) антидопинговому кодексу. Исполком WADA не сообщал, о каких конкретно «несоответствиях» в базе данных идет речь. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что участие российской команды в будущих Играх в Токио может оказаться под угрозой. 9 октября WADA сообщило, что получило разъяснения Минспорта РФ по поводу подозрений в подделке данных из базы Московской антидопинговой лаборатории.

Комментарий главы РУСАДА Юрия Гануса “Ъ FM” — в публикации «Нам самим надо прекратить врать себе».

О новом допинговом скандале — в материале “Ъ” «Три недельки до второго».