«Юрий Ганус не имел никакого отношения к процедуре передачи базы данных»

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб российских спортсменов. Речь идет о данных московской лаборатории, которые ранее передали экспертами Всемирного антидопингового агентства. Как заявил Юрий Ганус на конференции в Колорадо, пробы подменили для того, чтобы защитить репутацию известных российских спортсменов, которые сейчас работают на государственных должностях. WADA заподозрило Россию в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории в середине сентября. Позже международное агентство запустили процедуру несоответствия РУСАДА своему кодексу. Свое решение агентство должно объявить в конце октября. Смогут ли теперь российские спортсмены попасть на летнюю Олимпиаду в Токио в 2020 году? Эти и другие вопросы ведущий “Ъ FM” Олег Булгак обсудил с председателем комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергеем Алексеевым.

— Заявление Юрия Гануса носит не утвердительный, а довольно вероятностный характер — это его предположение. В период с 2011 по 2015 годы он не работал в сфере спорта, соответственно, ничего видеть, контролировать или быть свидетелем каких-то манипуляций не мог. Что касается процедуры зимний передачи базы данных, то РУСАДА и Юрий Ганус к ней не имели никакого отношения. Когда речь идет об обвинении кого-либо, то нужны доказательства и ссылки на конкретные источники. В данном заявлении никаких ссылок на конкретные фамилии, доказательства не прозвучало.

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— На ваш взгляд, как к словам Юрия Гануса может отнестись WADA?

— Идет информационная война против российского спорта, и поэтому мы имеем дело с двойными стандартами. Наши оппоненты, естественно, за это ухватятся и будут трактовать это в свою пользу. Но мы можем сказать, что статус РУСАДА не имеет прямого отношения с точки зрения Олимпийской хартии к допуску или недопуску российской олимпийской сборной к участию в Токио.

С правовой точки зрения, на случай приостановления статуса РУСАДА, Россия может по принципу аутсорсинга нанять на время, например, антидопинговое агентство Белоруссии. Оно будет выполнять свои функции в России, и тогда никаких оснований притеснять, так сказать, российскую сборную не будет.

Есть межнациональные антидопинговые агентства, которые обслуживают несколько стран одновременно. То есть конструкции, которые элементарно этот вопрос решают в пользу российской сборной с точки зрения Олимпийской хартии и международного спортивного права, есть.

Допинг был, есть и будет по объективным причинам во всех странах, и бороться с ним нужно. Российское антидопинговое агентство на сегодняшний день признано одним из лучших в мире по соответствию кодексу WADA. Поэтому борьба с этой проблемой ведется, но полностью побороть ее нельзя. Если Юрий Ганус говорит, что кто-то что-то нарушил конкретно, то надо этих людей наказать в соответствии с законом. Но к российской олимпийской сборной и к прошлым допинг-скандалам они никакого отношения в любом случае не имеют.