WADA получило ответы России после подозрений в манипуляции с допинг-пробами

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что получило разъяснения Минспорта РФ по поводу подозрений в подделке данных из базы Московской антидопинговой лаборатории. Ранее WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу в рамках расследования.

«В соответствии с процессом, описанным в Международном стандарте соблюдения Кодекса, после анализа ответа WADA и независимыми экспертами-криминалистами, они отчитаются независимому комитету по соответствию (CRC), чтобы CRC смог решить, следует ли вносить официальную рекомендацию в Исполнительный комитет»,— объяснило агентство. Для этих процедур не может быть установлен точный срок, поскольку нужно соблюсти надлежащую правовую процедуру, утверждает WADA, отмечая, что решит эту проблему «надежно и максимально быстро».

Напомним, WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия антидопинговому кодексу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Решение было принято после публикаций в СМИ информации о подозрениях России в манипуляции базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В РУСАДА утверждают, что полностью соответствуют кодексу.

О новом допинговом скандале — в материале “Ъ” «Три недельки до второго».