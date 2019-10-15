В Гонконге запретили без разрешения посещать кварталы, где живут полицейские

Суд в Гонконге запретил без разрешения приходить в кварталах, где проживают сотрудники полиции и их семьи, сообщает пресс-служба гонконгского правительства. О введении запрета суд попросило Министерство юстиции, к которому обратились за помощью полицейские. Свою инициативу они обосновали «поддержанием общественного порядка» и обеспечением собственной безопасности.

Согласно постановлению суда, в упомянутых кварталах также запрещено:

блокировать дороги и тротуары,

наносить урон зданиям,

препятствовать входу или выходу полицейских и их семей,

светить лазерами в окна домов,

подстрекать кого-либо к совершению вышеуказанных действий.

Как утверждают в правительстве, с августа неоднократно возникали случаи, когда многочисленные толпы протестующих окружали и порою штурмовали кварталы, где живут сотрудники полиции. Демонстранты бросали коктейли Молотова, иногда закидывали кварталы банками с краской. Помимо этого в соцсетях стали появляться призывы к продолжению «актов вандализма и штурмов».

«Подобная эскалация незаконных действий стала причиной серьезных притеснений и причинила неудобства полицейским и сотрудникам дисциплинарных служб, а также другим жильцам кварталов, ставя под угрозу их личную безопасность и даже приводя к психическим расстройствам. Кроме того, были серьезно повреждены здания в этих кварталах»,— говорится в заявлении властей.

Напомним, к новой волне протестов в Гонконге привел введенный с октября запрет властей на ношение масок во время акций. Нарушение запрета карается лишением свободы сроком до одного года и штрафом $3200. Глава Гонконга Кэрри Лам считает, что запрет станет «эффективным средством сдерживания радикального поведения».

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».

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