Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard

Компании по всему миру теряют деньги из-за конфликтов в Гонконге. На киберспортивном турнире крупнейшего разработчика видеоигр Blizzard один из призеров выступил в поддержку протестующих. После этого компания отстранила его от соревнований и лишила выигрыша, судя по всему, из-за опасений потерять китайский рынок. Это возмутило игроков в США и Европе, которые принялись удалять приложения. Blizzard — не единственная компания, которая пострадала от конфликта Китая и Гонконга. Подробности — у Ивана Якунина.

Гонконгские протестующие, кажется, стали токсичными для любого крупного бизнеса, который ведет дела в Китае. Blizzard — один из ярких примеров того, как компания хотела спасти репутацию. Они не только забанили профессионального игрока Чун Энг Вая на год, но и расторгли контракт с ведущими шоу, когда тот произнес в интервью роковое «Освободите Гонконг!». В итоге, соцсети пестрят сообщениями пользователей о том, что игр от Blizzard на их устройствах больше не будет никогда. За поддержку китайских цензоров компанию осудили американские сенаторы, многие разработчики подали заявления об увольнении.

Но выбора у Blizzard не было, говорит предприниматель, разработчик игр Геворк Саркисян: «Для Blizzard это очень большая территория, это миллиардные обороты, сотни миллионов игроков. Вспомним, например, историю с компанией The9, которая представляла World of Warcraft в Китае, Blizzard расторг с ней контракт. The9 потеряла огромную долю рынка и из представителя "номер один" в индустрии превратилась в "номер десять"».

Разработчики игр — не единственные, кто рискует потерять китайский рынок. Гендиректор баскетбольного клуба «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори на днях написал в Twitter: «Боритесь за свободу. Поддержите Гонконг». После чего Китайское государственное телевидение объявило, что не будет транслировать серию выставочных матчей американской Национальной баскетбольной ассоциации. А матчи «Рокетс» запретили и на других телеканалах. В результате пришлось извиняться. Но далеко не все так чувствительно отнеслись к угрозе потерять китайских зрителей. Популярный мультфильм «Южный парк» недавно порадовал зрителей новой серией. Там герои — девятилетние школьники — создают поп-группу, но продюсеры заставляют их петь так, как угодно китайским цензорам. Ребята не выдерживают.

Мультфильм не просто заблокировали на всех китайских сайтах, но и стерли из соцсетей все упоминания о нем. Создатели Трей Паркер и Мэтт Стоун тоже опубликовали на сайте проекта извинения. Но они получились издевательскими: «Как и NBA, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и в наших сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си совсем не похож на Винни-Пуха. Да здравствует великая коммунистическая партия Китая! Пусть осенний урожай будет обильным. Ну что, Китай, мы достаточно хорошо себя ведем?»

1,5 млрд населения, которое Китай может предложить дистрибьюторам контента, — это, конечно, ценный актив. Так решило и руководство французского футбольного клуба «Лион». Они перенесли матчи на 13.30, чтобы трансляция попала в китайский прайм-тайм. Болельщики возмутились — неудобно. Но клуб к ним не прислушался. Тогда фанаты устроили на трибунах флеш-моб в поддержку свободного Тибета. Считается, что Китай оккупировал эти территории, хотя в Пекине говорят, что они принадлежат им исторически. После того, как флаги Тибета постоянно попадали в камеры, руководство клуба изменило расписание игр на прежнее.

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Критике подверглась и компания Apple за то, что пустила в App Store новое приложение, которое разработали протестующие. Это интерактивная карта, на которой пользователи могут отмечать и отслеживать расположение кордонов полиции, отрядов спецназа или водометов.

Гонконг — автономный регион, и на него не распространяются многие законы материкового Китая. Там укрывались китайские политические беженцы, правозащитники и журналисты. Однако прошлой весной власти Гонконга решили принять закон об экстрадиции подозреваемых в Пекин, что и вызвало серию протестов и массовых беспорядков. К этому дню задержаны почти 2,5 тыс. человек.