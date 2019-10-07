Особняк Челищева в Петербурге выставлен на торги по программе «Аренда за рубль»

Подведомственное комитету имущественных отношений ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» объявило торги на право заключения договора аренды в отношении Дома Ф.Н. Челищева (М.В. Кольбе), являющегося объектом культурного наследия, в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль». Четырехэтажное каменное здание с атриумом площадью более 7,3 тыс. кв. м расположено на Вознесенском проспекте, д. 36, лит А на земельном участке площадью 3,5 тыс. кв. м.

Начальная цена аукциона, являющаяся ежемесячной величиной арендной платы, составляет 2,666 млн руб. (без НДС). Торги состоятся на электронной площадке Российского аукционного дома 7 ноября.

После проведения аукциона с победителем будет заключен договор аренды сроком на 49 лет, при этом в течение первых семи лет арендатор будет должен восстановить памятник регионального значения. По условиям программы, лишь после этого ему будет предоставлено право на льготную арендную плату в размере 1 рубль за 1 кв. м.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по программе «Аренда памятника за 1 рубль» в Петроградском районе Петербурга инвестору передан объект культурного наследия «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых».

Мария Кузнецова