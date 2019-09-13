Особняк в Петроградском районе сдан в аренду по программе «аренда за 1 рубль»

Объект культурного наследия «Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф.Я. и Н.Я. Колобовых», расположенный в Петроградском районе, передан инвестору по программе «Аренда памятника за 1 рубль».

Как сообщили в СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», объект с ежемесячной арендной ставкой в 2,6 млн руб. по итогам торгов получит ООО «Петръ». Общество в течение семи лет обязано провести восстановление особняка и приспособить его под гостиницу. После восстановления инвестор получит право на льготную аренду объекта по ставке 1 руб за «квадрат». Срок аренды составит 49 лет.

Инвестора для памятника «Александровские ворота Охтинских пороховых заводов» пока найти не удалось.