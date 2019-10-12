Протестующие в Гонконге использовали «коктейли Молотова»

Участники протестов, которые продолжатся в Гонконге в июля, бросили «коктейли Молотова» на одной из станций метро. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

«Полиция призывает участников беспорядков немедленно прекратить все незаконные действия. Мы осуждаем любые проявления насилия и будем тщательно расследовать каждый случай»,— говорится в заявлении правительства.

По информации AP, на протест в субботу, 12 октября, вышли пока лишь пара тысяч человек. Полиция пока не вмешивается в акции.

Напомним, к новой волне протестов в Гонконге привел введенный с октября запрет властей на ношение масок во время акций. Нарушение запрета карается лишением свободы сроком до одного года и штрафом $3200. Глава Гонконга Кэрри Лам считает, что запрет станет «эффективным средством сдерживания радикального поведения».

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».

Как конфликт Китая и Гонконга отражается на бизнесе зарубежных компаний, читайте в публикации “Ъ FM”.