Финансисты поддержали инвесторов

Финансисты выступили против нового проекта закона о категоризации инвесторов. Они предлагают смягчить подход к особо защищаемым инвесторам и сделать их переход в следующую категорию более доступным, снизив входной порог с 1,4 млн руб., предложенных ЦБ, до 160 тыс. руб. В Госдуме обещают рассмотреть эти идеи «при наличии аргументов».

На прошлой неделе 12 компаний финансового рынка написали письмо председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову (есть у “Ъ”) с просьбой отложить рассмотрение законопроекта о квалификации инвесторов «до момента согласования между представителями бизнес-индустрии, органов власти и Банка России».

В середине сентября ЦБ представил ко второму чтению версию проекта, которая вызвала много вопросов у рынка (см. “Ъ” от 23 сентября). Так, она вводит категорию особо защищаемого неквалифицированного инвестора, для которого ограничен круг доступных инструментов. Чтобы перейти в следующую категорию, инвестору нужен капитал более 1,4 млн руб. Президент «Финама» Владислав Кочетков (один из подписантов) объяснил необходимость письма тем, что у профсообщества нет диалога с регулятором. «По факту закон пишет ЦБ, хотя у него даже нет права законодательной инициативы,— отметил он.— Вместо диалога с бизнесом речь идет об его уничтожении».

Финансисты не против идеи по защите прав инвесторов, но считают нормы слишком жесткими. «В целом законопроект мы поддерживаем, однако предложенные положения не достигают поставленных целей. Законопроект не должен ограничивать права российских инвесторов,— говорит старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.— Важно, чтобы изменения приводили к развитию рынка, а не усложняли клиентский путь». Защита инвесторов через ограничения не всегда приводит к реализации правильно заложенной идеологии, соглашается зампред правления Альфа-банка Андрей Чулак. Гендиректор «Алор+» Александр Калин более категоричен: «Новый вариант приведет к тому, что останутся только профессиональные инвесторы, да и они, я думаю, перейдут на торги в других юрисдикциях».

Участники рынка предлагают уменьшить сумму активов для перехода между категориями неквалифицированных инвесторов с 1,4 млн до 160 тыс. руб., а также сохранить доступ для всех инвесторов к финансовым инструментам, обращающимся на российских биржах. Как сообщили “Ъ” в БКС, более 60% инвесторов на российском рынке имеют на счетах примерно 160 тыс. руб. По словам президента НП РТС Романа Горюнова, положения проекта сохраняют проблему регуляторного арбитража, когда одни и те же стратегии, но в разных формах (и названиях) в одних случаях доступны особо защищаемой категории, а в других — нет: «Например, ИСЖ, по сути являющиеся внебиржевыми структурными продуктами со встроенными опционами, доступны для особо защищаемой категории, а брокеры не могут предлагать им же обычные структурные продукты и биржевые деривативы». Господин Аксаков сообщил “Ъ”, что «если есть аргументы, то будем изучать и учитывать при доработке законопроекта».

Полина Смородская