Квалификация инвесторов ушла на повышение

Банк России настаивает на увеличении «имущественного ценза» — пороговой суммы активов, которая необходима клиенту профучастника рынка ценных бумаг для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора,— до 1,4 млн руб. Увеличение порога приведет к тому, что подавляющая часть инвесторов будет серьезно ограничена в выборе финансовых инструментов. Профучастники полагают, что это станет причиной сокращения их бизнеса. Ранее они просили, наоборот, снизить указанную в первой версии законопроекта сумму в 400 тыс. руб., однако в итоге она выросла в 3,5 раза.

Как стало известно “Ъ”, в законопроект, вводящий новый порядок присвоения квалификации инвесторам-физлицам, будут внесены очередные изменения. Об этом было объявлено 23 июля в ходе совещания в Госдуме, посвященного обсуждению проекта ко второму чтению. По данным источников “Ъ”, знакомых с ходом обсуждения, основные изменения, обнародованные представителями Банка России, касаются «имущественного ценза» — суммы активов, необходимой для перехода из особо защищаемой категории неквалифицированных инвесторов на следующую ступень, в категорию простых неквалифицированных инвесторов. Сейчас в законопроекте установлена сумма в 400 тыс. руб. и финансисты неоднократно выступали за ее снижение до 160 тыс. руб. (см. “Ъ” от 10 июля). Тем не менее, по предложению ЦБ, сумма, наоборот, вырастет в 3,5 раза, до 1,4 млн руб.

В результате большая часть текущих клиентов профучастников получат серьезные ограничения в выборе финансовых продуктов. Особо защищаемая категория «неквалов» будет допущена к приобретению только самых простых и надежных инструментов — ценных бумаг, включенных в первый и второй котировальные списки, торгуемых паев ПИФов, иностранной валюты и драгметаллов (в рамках организованных торгов).

«Это крайне негативно повлияет на продажи финансовых продуктов инвестиционными компаниями»,— указывает глава департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.

По ее словам, «ЦБ руководствуется логикой защиты от рисков менее состоятельных категорий граждан, но по сути они лишаются доступа к целому спектру инструментов, при этом не факт, что структурные продукты с защитой капитала и иностранные акции более рискованны, чем российские ценные бумаги». Как считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин, цифра в 1,4 млн руб. скорее всего была взята из статистики сравнительной динамики объема вкладов, которую публикует Агентство по страхованию вкладов. В частности, в первом квартале доля вкладов со счетами менее 1,4 млн руб. составила 65%. «Экстраполируя данные на сектор сравнительно высокодоходных вложений, можно говорить о том, что регулятор хочет "отсечь" от возможности активно инвестировать большой кластер инвесторов, две трети рынка»,— отмечает эксперт.

В законе сохранилось и еще одно положение, против которого выступали профучастники,— наличие «порога риска», суммы, на которую инвестор любой категории сможет покупать «в исследовательских целях» любые инструменты финансового рынка.

Исходно она составляла 50 тыс. руб., теперь порог предполагается удвоить. Президент НАУФОР Алексей Тимофеев говорит: «Сейчас Банк России предлагает подумать о 100 тыс. руб. Для отрасли это предполагает ведение отдельного внутреннего учета. Кроме того, это связано со многими неясностями в совершении рисковых, например, маржинальных операций». По его словам, правильнее было бы дать возможность инвестировать в более широкий круг инструментов, но с тестированием понимания тех рисков, которые с этим связаны.

В Банке России подтвердили, что состоялась встреча. «Однако числовые параметры законопроекта пока не обсуждались, и окончательные договоренности не достигнуты»,— отметили в пресс-службе регулятора. В ЦБ считают, что идет сближение позиций, достигнута договоренность о проведении еще одной встречи в начале сентября. По данным “Ъ”, законопроект во втором и третьем чтении планируется принять в октябре.

Мария Сарычева, Виталий Гайдаев, Вадим Арапов