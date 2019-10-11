Семье солдата, погибшего на авиабазе «Сокол», выплатят 4,5 млн рублей

Ленинский суд Магнитогорска удовлетворил иск родителей погибшего на пермской авиабазе «Сокол» солдата Рустама Авазова к министерству обороны РФ. Как сообщает портал 74.ru., ведомство обязали выплатить в качестве компенсации 4,5 млн руб. Решение в законную силу пока не вступило.

Рустам Авазов покончил жизнь самоубийством 5 января 2018 года. Согласно материалам уголовного дела, он стал жертвой травли со стороны старослужащего солдата Магомедова. Офицеры части в ситуацию не вмешивались.

В октябре 2018 года Пермский гарнизонный суд признал Магомедова виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В ходе расследования уголовного дела к различным видам дисциплинарной ответственности привлечены двадцать должностных лиц войсковой части.