Главные новости к утру 11 октября

США пригрозили Турции санкциями, если та в ходе операции на севере Сирии начнет этнические чистки или допустит удары против мирного населения. Анкара заявила, что уничтожила уже более 200 боевиков.

Сборная России по футболу со счетом 4:0 обыграла команду Шотландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. В случае победы над командой Кипра 13 октября россияне гарантируют себе путевку в финальную стадию чемпионата.

Будущих водителей и желающих вернуть права после лишения обяжут проходить тест на хронический алкоголизм. При его обнаружении граждан будут отправлять в наркологический диспансер. Как узнал “Ъ”, соответствующий приказ уже принят Минздравом.

Комиссия СПЧ по научно-правовой экспертизе раскритиковала решение Тверского суда приговорить к четырем годам программиста Константина Котова. В СПЧ сочли, что суд не проделал нужной работы, чтобы доказать обстоятельства преступления, а также проигнорировал требования к приговору.

«Роснефть» может получить 49,9% акций нефтеперерабатывающей компании Citgo (подразделение венесуэльской PDVSA в США), сообщают источники The Miami Herald. Венесуэла лишится права собственности на Citgo, если PDVSA допустит ожидаемый дефолт по выплате облигаций на $913 млн в конце октября.

Суд в США постановил отпустить под залог $1 млн двух бизнесменов советского происхождения Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Предпринимателей, которых считают близкими к адвокату президента США Рудольфу Джулиани, задержали 10 октября. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

Как стало известно “Ъ”, мониторинговая рабочая группа СПЧ по выборам в Москве попросила «предусмотреть правовые механизмы ограничения потока фейковой информации» во время выборов. Инициативу поддержали не все члены СПЧ, расценив ее как проявление политической цензуры.

О предстоящих 11 октября событиях — в анонсе “Ъ”.