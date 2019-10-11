Главные анонсы 11 октября

В Осло будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Накануне были объявлены лауреаты премии по литературе. Она впервые была присуждена сразу за 2018 и 2019 годы. Премию получили Ольга Токарчук — польский прозаик, лауреат Международной Букеровской премии за роман «Бегуны» (2007) — и австриец Петер Хандке — сценарист фильмов Вима Вендерса «Ложное движение» (1975) и «Небо над Берлином» (1987). Подробнее

В Ашхабаде президент России Владимир Путин примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Планируется подвести итоги взаимодействия в рамках Содружества в текущем году в торгово-экономической и социальной сферах, в области внешней политики и безопасности. 10 октября в столице Туркменистана прошло заседание министров иностранных дел стран СНГ. Как стало известно “Ъ”, Россия выступила с инициативой создать в рамках СНГ комиссию историков. Подробнее

Также запланирована встреча президента России с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесет решение по сделке «Яндекс.Такси» с группой «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten). В ведомство обратился конкурент «Яндекса» — Gett, у которого возникли резкие возражения против сделки. По мнению Gett, сделка усилит доминирование «Яндекс.Такси» на рынке, позволив компании наращивать стоимость поездок и снижать доходы водителей. Подробнее

В Генеральной прокуратуре пройдет координационное совещание руководителей правоохранительных органов России. В ходе заседания планируется рассмотреть вопрос «Об эффективности работы правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков».

Мосгорсуд вынесет решение по ходатайству защиты о возращении в прокуратуру дела о о взятках в Следственном комитете России (СКР). В получении взятки в размере $1 млн обвиняются бывшие высокопоставленные сотрудники ведомства: экс-руководитель столичного управления СКР Александр Дрыманов, экс-руководитель управления ведомства по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко и экс-начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко. Подробнее