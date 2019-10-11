Зеленский назвал невыгодным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что отсутствие авиасообщения с Россией невыгодно для Киева. Для возобновления полетов, по мнению господина Зеленского, необходимо для начала прекратить военные действия в Донбассе.

Владимир Зеленский назвал странным, что между двумя странами «поезда ходят, а самолеты не летают». «Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим»,— сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Чтобы возобновить авиасообщение, как считает президент Украины, «нужно встречаться, прекращать войну». «К сожалению, этого пока не произошло»,— добавил господин Зеленский.

В августе 2018 года Украина разработала проект о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Вместе с тем Киев говорил, что не намерен блокировать транзит российских грузов через территорию страны. В феврале 2019-го Украина сократила число отправлений поездов в Россию. В сентябре министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сказал, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.

О вероятности запрета Киевом железнодорожных перевозок в Россию читайте в публикации “Ъ” «Украина сходит с поезда».

Подробнее о пресс-марафоне президента Украины — в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский дал пищу для размышлений».