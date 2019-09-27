Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится. По его мнению, это может быть воспринято внешним миром как сигнал об отсутствии противоречий между странами. Министр также считает, что это опасно для украинцев.

«Не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах»,— сказал господин Криклий в интервью «Экономической правде».

При этом железнодорожное сообщение Украина с Россией прерывать не намерена. «Если мы примем для себя решение, что вообще изолируемся полностью от России — это уже другое решение»,— сказал министр.

В августе 2018 года стало известно, что Украина разработала проект о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Вместе с тем Киев заявлял, что не собирается блокировать транзит российских грузов через территорию страны. В феврале 2019-го Украина сократила число отправлений поездов в Россию.

Новый глава правительства Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Москвой, так как имеет транзитные обязательства перед Евросоюзом.

О вероятности запрета Киевом пассажирских железнодорожных перевозок в Россию — в публикации “Ъ” «Украина сходит с поезда».