Пять членов Совбеза ООН призвали Турцию остановить операцию в Сирии

Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и Польша во время заседания Совета Безопасности ООН сообщили, что глубоко обеспокоены турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии, передает Reuters. Заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц, выступавший от имени пяти европейских стран, призвал призвал Турцию остановить операцию.

«Возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии еще больше подорвет стабильность всего региона, усугубит страдания гражданского населения и спровоцирует дальнейшую миграцию»,— говорится в заявлении, зачитанном господином Шульцем.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт сообщила, что Анкара должна нести полную ответственность за безопасность мирных жителей и борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в районе проводимой операции.

«Неспособность играть по правилам, защитить уязвимые группы населения, гарантировать, что ИГ не сможет использовать эти действия для своего укрепления, будет иметь последствия»,— сказала госпожа Крафт.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что всем сторонам требуется проявлять сдержанность. По его словам, военная операция Турции «стала результатом демографического инжиниринга, который некоторые партнеры по коалиции проводили на севере-востоке Сирии».

«Мы призывали курдов участвовать в прямом диалоге с властями Сирии, но, как вы знаете, они выбрали других покровителей. Вы видите, что теперь происходит»,— сказал постпред РФ (цитата по ТАСС).

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии — «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований (Турция называет их террористическими, при этом они поддерживаются США).

Накануне начала военной операции президент США Дональд Трам заявил о выводе американских военных с этой территории. Курды обвинили американское военное руководство в предательстве. МИД России призвал Дамаск и курдов к диалогу для урегулирования конфликта на севере Сирии.

Подробнее о турецкой операции в Сирии — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».