Google заплатит Франции около €1 млрд

Компания Google договорилась об урегулировании четырехлетнего расследования по делу об уклонении от уплаты налогов во Франции. По условиям договоренности с прокуратурой Франции Google заплатит штраф в размере €500 млн и, кроме того, еще €465 млн в виде дополнительных налогов. Таким образом, общая сумма урегулирования достигает почти €1 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление одного из адвокатов компании и самой Google.

«Это соглашение урегулирует раз и навсегда все прошлые споры»,— заявил адвокат Антонен Леви на слушании в парижском суде. «Мы уладили все налоговые и связанные с ними разбирательства, которые велись во Франции на протяжении многих лет»,— отметила компания в сообщении для Reuters. Напомним, что французская прокуратура подозревала Google в неуплате налогов с 2015 года, утверждая, что компания не в полном объеме декларирует прибыль от деятельности во Франции.

Алена Миклашевская