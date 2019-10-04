Инвесторам Gram выдают ключи

Telegram начал раздавать инвесторам ключи от своей новой криптовалюты Gram. На днях команда Павла Дурова направила первые инструкции, подтвердил “Ъ FM” один из инвесторов проекта. С их помощью можно создать кошельки и получить первые виртуальные деньги Telegram. Разработчики советуют сделать это до 16 октября. Таким образом, команда Павла Дурова выполняет обещание, данное ранее тем, кто вложился в проект. Что это значит для инвесторов?

Успеет ли Telegram запустить свою криптовалюту, чтобы не потерять почти $2 млрд? Это было, пожалуй, одной из главных интриг вокруг проекта Gram. Официальных новостей от команды Павла Дурова за последние месяцы было немного: в начале сентября разработчики сделали доступной для всех тестовую версию блокчейн-платформ TON. Специалисты называли систему прорывом, но прогнозы делали осторожно.

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Теперь уверенности в том, что Telegram выполнит условия и запустит проект до конца октября, стало больше. Инвесторам на днях пришло письмо с инструкцией, как сгенерировать ключи шифрования и получить первые цифровые деньги, подтвердил “Ъ FM” предприниматель Давид Якобашвили, который вложил в проект около $10 млн. Раскрыть подробности он отказался, но заверил, что всем доволен: «Все идет по плану. Владею полной информацией, никаких вопросов, на которые я не получаю ответы, у меня нет. Они полностью выполняют взятые на себя обязательства, это я могу сказать».

Тем временем на рынке появляются первые прогнозы, сколько будет стоить цифровая валюта от Павла Дурова. По мнению аналитиков «АТОНа», цена может лежать в диапазоне от $2 до $8 за токен. Правда, в «АТОНе» уточнили: расчеты теоретические, на момент прогнозов Gram был недоступен даже инвесторам. Они, кстати, получат не только криптовалюту, но и возможность стать валидаторами, то есть подтверждать транзакции и получать за это некую комиссию. Ее размер разработчики пока не раскрывают. Быстро заработать на продаже или комиссиях вряд ли получится, однако в перспективе выгода будет, уверен сооснователь платформы Token Box Владимир Смеркис: «Люди, которые рассчитывают на большую возможность заработать, будут, конечно же, ждать. Может быть, на первых ранних этапах подавать криптовалюту не будет иметь смысла. Такого лавинообразного роста цены не будет. Также стоит помнить, что у инвесторов первого раунда ICO братьев Дуровых есть период, в течение которого они не смогут продавать свои токены, то есть им нужно будет немножко подождать в любом случае».

Правда, к блокчейн-платформе Telegram и виртуальной валюте по-прежнему остается много вопросов. Например, не совсем понятно, где ее можно будет купить. В СМИ есть информация, что ближе к запуску валюта появится на нескольких биржах, переговоры с ними якобы ведутся. Не понято и другое: как и для чего Gram можно будет использовать.

Не исключено, что в будущем криптовалюта Telegram может привлечь внимание властей, говорит замгендиректора компании Zecurion Александр Ковалев: «Все-таки одно дело, когда у вас какой-то там альткойн условный, а тут Telegram, а это все огромнейшая экосистема. Тут надо смотреть, в каком формате они это делают. Самое главное — они должны интеграции дать, то есть где ей можно пользоваться. Если нам разрешат с вами оплачивать яблоки в магазине и больше ничего, я думаю, что государство это будет мало беспокоить. А если там будут какие-то незаконные платежи между пользователями, возможно, они будут удобны, это будет легко обналичить, и никто тебе ничего не скажет, — вот тут могут быть вопросы».

Финальную версию блокчейн-платформы TON разработчики обещают выпустить к 31 октября. Однако как скоро обычные пользователи Telegram смогут протестировать новые функции, например, перевод криптовалюты, непонятно. Как пишут СМИ, вряд ли это случится в этом году. Ранее о тестировании собственной криптовалюты объявил и Facebook — она получила название Libra. Эта новость обеспокоила представителей Евросоюза. В ЕС опасаются, что Libra может привести к возникновению «новой, совершенно отдельной экономики».

Юлия Грицай, Елена Иванова