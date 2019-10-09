Главные новости к утру 9 октября

Подразделение ГРУ 29155 причастно к «кампании по дестабилизации» в Молдавии, отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории и отравлению семьи Скрипалей, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в западных службах безопасности. По их данным, это подразделение проводит «скоординированную кампанию по дестабилизации Европы».

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который устанавливает для всех бывших сотрудников ФСБ запрет сроком до пяти лет на выезд из страны. Авторы законопроекта сообщили “Ъ”, что норма призвана защитить российских военных и гражданских лиц в недружественных странах от необоснованных задержаний и уголовной ответственности.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила демократам Конгресса, что отказывается сотрудничать с ними в рамках процедуры импичмента президента. Администрация полагает, что процедура стала попыткой отменить итоги выборов 2016 года. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала отказ от сотрудничества предательством демократии. Об импичменте.

Неназванный информатор, подавший жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, был связан с одним из кандидатов в президенты от Демократической партии, сообщила газета Washington Examiner. Кроме того, информатор является зарегистрированным демократом. О ситуации.

Черемушкинский суд раскрыл “Ъ” детали иска Московской прокуратуры к Алексею Навальному и его сторонникам за проведение акций протеста 27 июля и 3 августа. Прокуратура намерена взыскать с оппозиционеров почти 5 млн руб. за то, что Росгвардии пришлось выделять дополнительные силы и средства на обеспечение порядка во время несогласованных массовых мероприятий.

Студия «Союзмультфильм» проводит ребрендинг, в ходе которого впервые получит единый логотип, новые слоганы и шрифты, рассказала “Ъ” председатель правления киностудии Юлиана Слащёва. Компания надеется в результате увеличить доходы от продажи медиаправ и лицензий в России и за рубежом.

О предстоящих 9 октября событиях — в анонсе “Ъ”.