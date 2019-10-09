Главные анонсы 9 октября

В Стокгольме будет объявлен лауреат Нобелевской премии по химии. Во вторник Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по физике — в этом году ее присудили ученым, занимающимся исследованиями космоса. Вручение Нобелевских премий продлится до 11 октября. Подробнее о премии по физике

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле совещание с членами правительства. Основная тема — совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности. С докладом по данному вопросу выступит вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Господин Путин также встретится с 19 руководителями регионов России, избранными в ходе выборов в единый день голосования 8 сентября.

Состоится заседание Совета федерации. Будет рассмотрен Федеральный закон «Об исполнении федерального бюджета за 2018 год». С докладами выступят первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговоры двоим осужденным за применение насилия по отношению к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на акции оппозиции 27 июля. За «удар по шлему сотрудника Росгвардии» Кирилл Жуков приговорен к трем годам колонии общего режима. Иван Подкопаев получил три года за то, что «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии».

В Москве в Сахаровском центре пройдут мероприятия, посвященные 60-летию со дня рождения политика Бориса Немцова. Бывший нижегородский губернатор и вице-премьер федерального правительства был убит в 2015 году в центре Москвы.

В Швеции апелляционный суд округа Свеа начнет основные слушания по апелляции «Газпрома» на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины» о транзите газа. В феврале Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования «Нафтогаза»: «Газпром» должен будет заплатить украинской компании $4,6 млрд за недостаточные объемы транзита в 2009–2017 годах. Подробнее

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит два иска бывших футболистов сборной России к Министерству внутренних дел о недобросовестном расследование хищений в банке «Замоскворецкий», в котором они потеряли десятки миллионов долларов. Первым свое требование на сумму около 50 млн руб. предъявил Евгений Алдонин, позже коллективный иск подали Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров, Дмитрий Кириченко и Андрей Каряка — на 124 млн руб. Подробнее