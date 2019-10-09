СМИ: информатор по делу Трампа был связан с одним из кандидатов в президенты от демократов

Неназванный информатор, подавший жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, был связан с одним из кандидатов в президенты от Демократической партии, сообщила газета Washington Examiner со ссылкой на три источника. Личность кандидата не раскрывается.

Издание отметило, что генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон заметил демонстрацию политической предвзятости информатора в пользу соперников господина Трампа на предстоящих выборах. Источники отметили, что, по словам господина Аткинсона, информатор — зарегистрированный демократ. Кроме того, он имел профессиональные отношения с одним из кандидатов от Демократической партии.

Напомним, на сайте комитета по разведке Палаты представителей США обнародовали жалобу информатора, у которого вызвал подозрения июльский телефонный разговор господина Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. По словам осведомителя, многие официальные лица правительства утверждали, что президент США использует свои полномочия и пытается склонить иностранное государство вмешаться в выборы президента в 2020 году. Позже жалобу на разговор подал второй информатор.

Осведомитель, в частности, сообщил, что президент США в телефонной беседе с господином Зеленским пытался оказать на него давление, чтобы тот инициировал расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-премьера Джо Байдена. Белый дом США обнародовал расшифровку переговоров, а вот Киев свою версию стенограммы публиковать не готов.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».