Смольный: Заявлять о росте тарифов на общественный транспорт в Петербурге преждевременно

Говорить об увеличении стоимости проезда на городском общественном транспорте, как о принятом решении преждевременно. Об этом заявили в комитете по тарифам Петербурга, комментируя заявление главы комитета по финансам Алексея Корабельникова.

Господин Корабельников, напомним, накануне заявил, что «есть понимание, что как минимум разовый проезд должен подорожать существенно — на 5 рублей или выше».

В комитете по тарифам пояснили, что рассматриваются три варианта: без повышения тарифов, с повышением на 5 рублей стоимости разовых поездок и индексом потребительских цен (ИПЦ) на проездные, ростом на 2 рубля и индексом цен на проездные билеты. При этом решения будут приняты «с учетом предложений комитета по транспорту и исходя из возможностей бюджета Санкт-Петербурга».