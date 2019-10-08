«Владимир Зеленский столкнулся с самым серьезным кризисом за время своего президентства»

На Украине не исключают отказа от Донбасса. Глава МИД страны Вадим Пристайко заявил, что есть три сценария по Донбассу: первый — продолжение переговоров в «нормандском формате»; второй — искусственное затягивание конфликта, которое чревато новыми жертвами; и третий — «никогда больше не возвращаться к этой части Украины». При этом президент страны Владимир Зеленский, по словам министра, пытается продолжить то, что начали его предшественники в Минске. Обозреватель ИД “Ъ” Максим Юсин задумался, сумеет ли Владимир Зеленский противостоять давлению радикалов, отвергающих компромиссы.

С линии соприкосновения в Донбассе приходят неприятные новости для президента Украины Владимира Зеленского. И приносят их в кои-то веки не вооруженные силы непризнанных республик, а активисты и так называемые «патриоты», стоящие по украинскую сторону линии фронта. Бывший депутат Верховной рады и руководитель «Национального корпуса» Андрей Билецкий объявил, что его вооруженные сторонники заняли позиции в городе Золотое и отказываются их покидать. Несмотря на то, что именно этот населенный пункт обозначен как одно из двух мест (наряду с селом Петровское), где должно было произойти разведение противоборствующих сил.

Этот шаг рассматривался как важнейшее предварительное условие для проведения саммита в «нормандском формате» с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии. Причем ранее с этим пунктом безоговорочно согласились не только Париж, Берлин и Москва, но и Киев. И вот теперь получается, что воинские формирования, имеющие неясный статус, отказываются подчиняться приказу верховного главнокомандующего и фактически саботируют весь мирный процесс в Донбассе.

Тревожный момент для Зеленского заключается еще и в том, что из всех украинских радикалов против мирных договоренностей восстал именно Билецкий, тесно связанный с главой МВД Арсеном Аваковым. Если допустить, что Билецкий действовал с согласия своего покровителя, получается, что министр ведет двойную игру, и игра эта явно не в интересах главы государства. А значит, в случае возможного обострения, если радикалы, протестующие против компромиссов по Донбассу, перейдут к силовым акциям, Зеленский не сможет положиться на МВД, какое-то время считавшееся его опорой.

Как сторонники и противники президента Зеленского спорят о формуле урегулирования в Донбассе Читать далее

Складывается парадоксальная ситуация. Президент, избранный 73% граждан Украины, контролирующий парламент и правительство, не может ни на кого опереться при проведении своей политики. Противники Зеленского уже назвали принятие «формулы Штайнмайера» капитуляцией, они уже устроили в Киеве мини-Майдан, требуя отставки президента. И обещают гораздо более решительные действия в случае, если Зеленский и его команда пойдут на новые компромиссы.

Сегодня Владимир Зеленский столкнулся с самым серьезным кризисом за время своего президентства. Против него объединились не только уличные радикалы и добровольческие батальоны, но и как минимум две парламентские партии, значительная часть СМИ, многие активисты, волонтеры, участники прошлого Майдана и, самое главное, национально ориентированная, экзальтированная киевская «патриотическая» общественность, привыкшая говорить от имени всей страны. И если потребуется, она заполнит собой Майдан — и не в количестве 10 тыс., как в минувшее воскресенье. И под этим натиском команда Зеленского отступает. И вот уже глава МИД Вадим Пристайко заявляет, что разведение войск в Золотом и Петровском не может состояться, как было запланировано, в понедельник, так как в течение последних семи дней в этих районах были зафиксированы обстрелы.

Понятно, что это повод. Понятно, что при желании на линии фронта за неделю всегда можно зафиксировать (или спровоцировать) нарушение огня. И воспользоваться этим как предлогом, чтобы затормозить мирный процесс, не продвигаться ни к урегулированию, ни к саммиту «нормандской четверки». Именно это сейчас и происходит.

Сумеет ли, захочет ли Владимир Зеленский заставить радикалов играть по его правилам, подчинить их своей воли — от этого зависит не только судьба переговоров по Донбассу, но и имидж Украины в глазах ее международных партнеров.

В первую очередь, французов и немцев, которые пытаются честно выполнять свою посредническую миссию. Но если в Париже и Берлине убедятся, что Зеленский не в состоянии выполнять собственные обещания, что тон в Киеве задают радикалы, их отношение к ситуации может в корне измениться. Не только к Украине, но также и к России, и к введенным Евросоюзом антироссийским санкциям.