Юрлицам хотят предложить отрицательные ставки по валютным депозитам

Сбербанк готовится ввести отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц. Причем это коснется не только счетов в евро, но и в долларах, заявил глава кредитной организации Герман Греф. По его словам, вводить отрицательные ставки нужно обязательно, иначе Сбербанк станет «привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок».

Для российских банков обслуживание валютных вкладов зачастую убыточно, объясняет независимый эксперт Семен Новопрудский. Однако введение отрицательных ставок может повредить ликвидности валюты в России, добавляет он: «Дело, на мой взгляд, не в компаниях, а в том, что сами российские крупные банки стали терпеть убытки на валютных операциях со счетами, которые у них есть. Могут начаться какие-то проблемы с валютной ликвидностью у банков, но в целом понятно, что для них корпоративные валютные счета не являются ключевыми в балансе. На самом деле, на устойчивость крупнейших российских банков валютные счета компании точно не влияют».

Чем введение отрицательных ставок обернется для бизнеса? Член генерального совета «Деловой России» Николай Остарков считает, что некоторым компаниям придется вывести деньги из России, открыв валютные счета в зарубежных банках: «Крупные компании, вроде транснациональных корпораций, часть средств сохранят в валюте. И это связано с политикой диверсификации активов. То есть портфельный принцип и определенная инвестиционная политика, принятая по поводу активов, требует, чтобы риск был диверсифицирован, и, соответственно, часть денег должна находиться в валюте. Введение отрицательных ставок по нашим российским банкам и депозитам заставит искать какие-то альтернативные варианты, использовать госбумаги, облигации различные ликвидные. У нас же есть и иностранные банки. Если кому-то это все равно нужно, то он этот депозит переведет в зарубежный банк».

Впрочем, некоторые бизнесмены опасности в введении отрицательных ставок на валютных вкладах не видят. Так, председатель совета директоров «Чайна Трэвел» и гендиректор компании «Транс-Шоу Тур» Сергей Назаров объясняет, что проценты на таких вкладах и сейчас небольшие, а что-то получить с них трудно, тем более, что деньги все время нужны в обороте: «Это грозит только тем, кто собирается хранить валюту долгое время. У нас есть валютные счета, но никаких дивидендов они нам не приносят, поскольку на них проценты не начисляются. Это рабочие счета. Мы закупаем валюту для того, чтобы переводить нашим партнерам за выполненные услуги. И абсолютно никакого интереса хранить долгое время эту валюту на счету у нас нет. Поэтому нас это никак не будет касаться. И также мы не планируем размещать долларовые активы где-то в банках для того, чтобы они приносили проценты. Тем более, что проценты, которые выплачивались по долларовым депозитам, и так небольшие.

Оборачиваемость средств — это первейшее. Если деньги хранить и попытаться заработать на ставках депозитов, это абсолютно бесполезно.

У нас самое главное — это оборачиваемость. Я думаю, что никто из моих коллег не держит деньги в банке на депозитах с целью получить какие-то деньги. Учитывая ставки по долларовым депозитам, много ничего не выиграешь».

Введение отрицательных ставок по валютным вкладам в финансовых кругах обсуждают не первую неделю. Сейчас установить их невозможно из-за требований законодательства. Но Центробанк готовится ввести нужные изменения в документы. Впрочем, в регуляторе заявляли: физических лиц это не коснется.

Илья Сизов, Глеб Силко